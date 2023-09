Sanremo: scomparsa di Gian Marco Cassini, alla chiesa di San Rocco la Messa di suffragio

È mancato, circondato dall’amore della sua famiglia il 30 agosto al San Martino di Genova, Gian Marco Cassini, medico radiologo, già assessore al Turismo a Sanremo.

A lungo protagonista della vita politica e associativa sanremese è ricordato per l’impegno e la passione profusa nel proprio operare professionale e per la comunità. Nel corso degli anni rivestì anche il ruolo di amministratore al Casinò e dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dove ha portato grandi nomi, in particolare della lirica e del jazz. Uomo intimamente garbato, aveva il dono dell’autoironia ed era molto legato alle due figlie Giulia e Giorgia che lo ricordano con profondo affetto.

Per la grande partecipazione al dolore delle figlie e della moglie Francesca, di parenti e amici di Sanremo e Genova Gian Marco Cassini verrà ricordato nella Santa Messa in Suffragio di San Rocco a Sanremo, domani alle 18 e poi per la Trigesima, dal parroco che gli è stato vicino agli ultimi, alla Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel capoluogo ligure il 7 ottobre alle 11.