Da una studentessa di Sanremo il nuovo logo per le magliette della LILT

È di una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Sanremo, il nuovo logo che comparirà sulle magliette della LILT nell'ambito della campagna di ottobre, legata alla lotta contro il tumore al seno. La proposta di Elena Maso, al primo anno dell'istituto è risultata vincitrice del concorso che ha visto impegnati anche il Liceo Amoretti e il Liceo Colombo.

"Ottobre è il mese rosa, è il mese in cui si propone alle donne di avere maggiore attenzione al loro seno e alla prevenzione. La motivazione che accompagna questo logo è bellissima: aiutare le persone con un abbraccio per lasciare un segno nel loro cuore. - spiega la vicepresidente del comitato locale della LILT, Maria Teresa Dondi - Questa è l'idea rappresentata nel logo. É stato unito il simbolo dell'abbraccio con il fiocco creando un'unione. È l'abbraccio con cui la LILT va ad unirsi con tutte le donne stimolando la prevenzione e portando tutti ad avere maggiore attenzione. Solo la prevenzione ci può aiutare a non avere problemi. Se scopriamo di avere un tumore in una fase iniziale, la possibilità di uscirne, non avere una malattia invalidante e soprattutto di affrontarla con ottimi risultati, si ha in tempi certi. È una malattia che sicuramente può avere esiti nefasti se non viene scoperta presto. Facciamo si che il nostro messaggio arrivi alle nuove generazioni e siano poi loro a darci i messaggi e simboli migliori per poter arrivare a tutti".

"Il mio cuore batte per la LILT, sono tra le più vecchie volontarie ed è con grande piacere che oggi vado a testimoniare. Ringrazio LILT per aver contattato l'Accademia delle Belle Arti che ha indetto questo concorso aperto anche ad altre scuole. Un ottimo lavoro, grazie. - ha sottolineato Costanza Pireri, vicesindaco di Sanremo e volontaria della LILT - Dobbiamo continuare così perché bisogna sensibilizzare in particolare modo i giovani alla prevenzione che è il motto della LILT: 'Prevenire è vivere'".