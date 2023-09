Vallecrosia: deliberati dalla Giunta interventi di efficentamento energetico del palazzo comunale

La Giunta Comunale di Vallecrosia ha approvato gli interventi di efficientamento energetico che verranno realizzati sul palazzo comunale, cofinanziati da fondi regionali.

Sono previsti interventi di eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria dell’edificio comunale, per un ammontare complessivo di opere di 756mila euro, dei quali 507 mila euro di contributo a fondo perduto a valere sul bando P.R. Liguria FESR 2021/2027 e 249 mila euro di fondi propri di Bilancio comunale.

Sono previsti otto interventi, quali isolamento a cappotto delle pareti verticali esterne, sostituzione dei serramenti esistenti, sostituzione dei generatori di calore con un nuovo impianto VRF, relampling, impianto fotovoltaico con accumulo, impianto ACS, VMC e building automation in grado di controllare i consumi energetici degli impianti, per il miglioramento dell’efficienza energetica di tutta la superficie riscaldata dell’edificio pari a mq 641, con particolare attenzione alla valorizzazione degli aspetti che ne caratterizzano l’insieme compositivo e architettonico.

Tutti gli interventi sono concepiti con il triplice obbiettivo di:

- stabilire il necessario comfort climatico e visivo degli ambienti di lavoro;

- perseguire significativi risparmi di energia primaria e di riduzione di emissione di CO2 nell’atmosfera;

- realizzare interventi compatibili con l’attività degli Uffici Comunali che dovranno poter convivere con le lavorazioni previste.

“Siamo lieti di comunicare - afferma il Sindaco Armando Biasi - che la nostra amministrazione ha ottenuto un nuovo finanziamento mirato all’efficientamento della sede comunale, che consentiranno un ingente risparmio energetico ed una significativa riduzione dell’inquinamento ambientale. “Interventi importanti per rendere più sostenibile Vallecrosia e riqualificare la sede del Municipio, che rappresenta un biglietto da visita importante per nostra comunità. Ringrazio la mia squadra e gli uffici comunali, che con grande professionalità hanno portato avanti questi progetti ed ottenuto i fondi necessari per realizzarli. Risparmio energetico e sostenibilità ambientale sono elementi fondamentali, non solo per ridurre i costi, ma anche per rendere più vivibile la nostra città per noi e per i nostri figli. Continua l’impegno della nostra amministrazione per migliorare Vallecrosia”.