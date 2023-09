Sanremo: banchetti del Partito Democratico "Chiediamo condizioni di lavoro dignitose per tutti"

La campagna dei banchetti per chiedere condizioni di lavoro dignitose fa tappa anche a Sanremo, la raccolta firme lanciata dalle opposizioni per sostenere la proposta di legge sul salario minimo che ha in due i punti principali e salienti: riconoscere a lavoratrici e lavoratori di ogni settore un trattamento economico complessivo in linea con quello previsto dai contratti collettivi firmati dai maggiori sindacati.

E poi introdurre una soglia minima di 9 euro l'ora, esclusi i contributi previdenziali. Sarà quindi allestito un gazebo in città in Via Escofier, dalle ore 9 alle 19 di sabato 9 settembre, dove sarà possibile firmare la petizione. L'iniziativa è organizzata dal PD di Sanremo, che afferma "Il salario minimo è una misura di dignità, rispetto e giustizia, per combattere il lavoro povero, una realtà che purtroppo in Italia riguarda oltre 3 milioni di persone".