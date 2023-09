Tra vele e cetacei. Delfini Del Ponente presenta la mostra fotografica "I Giganti del Mar Ligure"

Nell’ambito dello straordinario appuntamento delle Vele D’Epoca di Imperia, previsto dal 6 al 10 settembre, torna l’attesissima mostra “I Giganti del Mar Ligure” organizzata dall’associazione di ricerca Delfini Del Ponente APS nella speciale cornice del Museo Navale di Imperia. Un evento nell’evento di grande importanza che offre ai visitatori la possibilità di lanciare uno sguardo nuovo e colmo di meraviglia sulla vita marina nelle acque antistanti Imperia facenti parte del Santuario Pelagos.

Un'opportunità unica di esplorare il mondo marino

La Mostra Fotografica "I Giganti del Mar Ligure" sarà aperta al pubblico nei giorni 7, 8, 9 settembre 2023 dalle 17.30 alle 22 e il giorno 10 settembre dalle 17.30 alle 20.30. Verrà allestita presso il Museo Navale di Imperia, ingresso lato Calata Anselmi. Questa esposizione, organizzata da Delfini del Ponente APS in collaborazione con il Comune di Imperia e il CEA - Centro Educazione Ambientale - offre una straordinaria opportunità di immergersi virtualmente nelle acque del Mar Ligure e scoprire la bellezza dei cetacei che lo abitano.

L’evento non è solo un'occasione per ammirare le meraviglie del mondo marino tramite gli scatti realizzati dal team di ricerca, ma anche un momento di incontro con la comunità per promuovere un messaggio importante di conservazione e rispetto dell'ambiente marino con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela del nostro straordinario mare.

In aggiunta alla mostra fotografica principale, l'Associazione Delfini Del Ponente APS ha dedicato una sezione speciale alla sensibilizzazione del pubblico sulla conservazione delle tartarughe marine Caretta caretta, sempre più presenti nel nostro mare e anche in espansione verso le nostre spiagge per nidificare. Questa sezione offre l'opportunità unica di esplorare il mondo affascinante di queste creature marine e di comprendere meglio i loro bisogni e la necessità di proteggerle.

Spazio anche ai più giovani che avranno la possibilità di partecipare a quiz sulla foto-identificazione dei cetacei, una divertente sfida che li aiuterà a imparare a riconoscere le diverse specie di delfini e balene.

L'Associazione Delfini Del Ponente APS è determinata a offrire un'esperienza a 360° tramite fotografie, video, suoni della biodiversità del nostro mare ma anche i racconti degli stessi biologi marini durante la Mostra Fotografica, al fine di coinvolgere il pubblico di tutte le età nel proprio impegno quotidiano volto alla conservazione del Mediterraneo. Insieme, possiamo proteggere il nostro prezioso e unico ecosistema marino per le generazioni future.