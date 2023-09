Imperia: ultimo appuntamento musicale della stagione concertistica estiva del Santuario di Montegrazie

Ultimo appuntamento musicale della stagione concertistica estiva del Santuario di Montegrazie. Domani sera nasce, su spontanea iniziativa di un folto gruppo di musicisti della provincia di Imperia e non solo, che hanno avuto modo di conoscere Beniamino Giribaldi professionalmente, come accordatore di pianoforti e organaro, ma anche a titolo personale, e hanno voluto ricordarlo rendendogli omaggio con la loro arte. Un dono del cuore per salutare un amico.

Suoneranno: Michele Croese e Nicola Giribaldi al pianoforte, Giovanni Sardo al violino, Tiziana Zunino al clavicembalo, Cecilia Borelli al violoncello, Renate Brosch (soprano), Karl Friedrich Schafer alla fisarmonica, Piera Raineri ed Alessandro Casano al pianoforte, Fiorella Di Luca (soprano), Luisa Repola al pianoforte, Adriano Megetto al flauto ed il coro polifonico ‘Cantores Bormani’ di Imperia.

Saranno eseguiti brani di Vivaldi, Marcello, Bach, Gluck, Bramhs, Beethoven, Rossini, Donizzetti, Palestrina, Razzi w Scarlatti.