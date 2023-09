Speciale Weekend: le nostre migliori proposte per trascorrere al meglio questi due giorni in provincia di Imperia

Si è aperta ieri a Pieve di Teco decima edizione di Expo Valle Arroscia, tre giorni di festa per tutta la famiglia. La manifestazione propone stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica, animazione. In queste giornate sarà possibile scoprire le bellezze del territorio, assaporare le eccellenze locali, visitare i carrugi, o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. L’evento è nato per valorizzare i prodotti tipici come l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato. Ad Expo Valle Arroscia sono previsti appuntamenti con tantissime novità per soddisfare le aspettative di un pubblico eterogeneo: shopping ed enogastronomia sono il piatto forte della rassegna. Una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia. Spazio ai cooking-show di grandi chef, a corsi di assaggio e visite in aziende. Torna l’apprezzata iniziativa ‘La piazza del gusto’ che coinvolge ristoranti e locali della vallata. Piazza Brunengo ospita invece l’Isola di Sapori ovvero lo street food di qualità. Dopo il successo della passata stagione torna il Focus sul vino Ormeasco con esperti sommelier. Sarà dunque un weekend a misura di buongustai, camminatori, amanti della natura e famiglie (consultare il programma a questo link).

Siete pronti a fare un salto nel passato? 'Castrum Diani', una grande festa medievale con ambientazioni che vi farà tornare indietro nel tempo, è quella in programma oggi a Diano Castello: combattimenti, falconieri, arcieri, sbandieratori si alterneranno dalle 18 sino a mezzanotte. Il momento clou dell’evento sarà il corteo storico che inizierò a partire dalle 20. Ecco i numerosi artisti e gruppi specializzati che saranno protagonisti dell’evento: Giullari del Carretto, Amaranta e Tamarindo, Maagus, Gruppo Storico ‘La Medioevale’ di Savona, Sbandieratori e Musici Borgo Moretta Alba, Compagnia Della Spada, La Cascina delle Ali, Arkana Pipe Band, Ambar, Il Giardino Incantato e, ultimo ma non per importanza, I giochi di Rotegherius. Le location interessate sono piazza Matteotti, piazza Massone, piazza De Foresta, piazza Clavesana, piazza Giudice e tutte le vie di collegamento, che creano un vero e proprio circuito ad anello. Alle 19.30 apertura degli stand gastronomici in piazza Matteotti con le specialità della cucina degli Amici Del Castello. È previsto un servizio di bus navetta gratuito dalle 18.00 a mezzanotte.

Dopo il grande successo degli anni precedenti, torna per la seconda edizione ‘Triora come Hogwarts’. Due giorni da sogno per vivere la magia in uno dei borghi più belli d’Italia attraverso la saga del maghetto più amato al mondo. I professori della scuola di magia più amata del mondo intratterranno tanti piccoli maghi e streghe che animeranno il paese il 2 e 3 settembre. L’evento vedrà lezioni di magia itineranti nei luoghi più misteriosi del posto, incantesimi e preparazioni di pozioni per le vie misteriose. In programma anche due avventure a premi: sabato sera si terrà una caccia al tesoro misteriosa complice il calare della notte e domenica pomeriggio la caccia proseguirà per scoprire tutti i segreti di Triora tra anagrammi e indovinelli, prove di abilità e duelli di incantesimi.



Un altro evento di grande richiamo è ‘Stile Artigiano’ a cura di Confartigianato Imperia, incentrato sulla moda e sull’alta sartoria italiana. L’evento si svolgerà oggi al Casinò di Sanremo e sarà arricchito di diversi momenti con protagonisti illustri. Il programma si apre alle 17 con la premiazione della prima edizione del ‘Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile Italiana’, un premio dedicato al ‘su misura’, a creazioni realizzate con tessuti ecosostenibili. Ma il momento clou si svolgerà la sera con il defilé ad accesso gratuito che si terrà lungo le scalinate del Casinò. L’evento sarà presentato da due nomi d’eccellenza, lo speaker radiofonico di Radio Montecarlo Maurizio Di Maggio e la conduttrice Eleonora Pedron. Sulla scia di quanto visto nell’edizione precedente, al defilé le imprese sartoriali liguri, in supporto ai sarti provenienti da tutta Italia, sfoggeranno le loro creazioni indossate dalle modelle e dai modelli preparati dal comparto benessere Confartigianato, con l’accompagnamento musicale di Luigi DJ.

Un appuntamento tutto al femminile è quello in programma oggi, sabato 2 settembre, a Sanremo. Stiamo parlando de ‘Le Muse, Festival al Femminile’ che si propone di sostenere e divulgare la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell'arte. Si inizia questo pomeriggio con l'inaugurazione della 2ª mostra collettiva CreAzione Donna, dedicata al tema ‘Donna e Libertà’ presso il Museo Civico di Sanremo con la partecipazione di artiste italiane e straniere. L'evento prevede un dibattito su ‘Libertà e diritti delle donne: dall'Iran all'Europa, a che punto siamo?’, moderato da Viviana Spada ed Ersilia Ferrante con Orchide Massaffa, iraniana residente in Italia, e le scrittrici Paola Gula, Francesca Sensini, Morena Fellegara e Fulvia Natta. Seguono presentazioni-flash di libri e il concerto della cantante Alessia Capaccioni.



Spazio ora agli appuntamenti musicali. Il teatro dell’opera del Casinò di Sanremo ospita domani alle 21 la finale della 1ª edizione di ‘Unojazz&blues Contest’. Si tratta di un’importante occasione per giovani artisti provenienti da tutta Italia, che avranno la possibilità di esibirsi nell’ambito della rassegna Unojazz&Blues, uno dei più importanti Festival del settore che si tiene ogni estate nella Città dei Fiori. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti. Non è possibile prenotare ma dalle ore 20 sarà possibile accedere al teatro.

Ad Ospedaletti invece questa sera è in programma un concerto dal titolo 'Souvenir d'Italie' a cura della band ‘The Brilliant Tina Linetti's’. L’appuntamento è alle 21 presso l'Auditorium Comunale

A Diano Castello, alle 21.15 in Piazza Monsigonr Massone, l’appuntamento è con il concerto ‘The Piper’s Night' con musiche dall’Irlanda, nord Italia e centro Francia a cura del ‘Fabio Rinaudo Trio’ formato da Fabio Rinaudo (Cornamuse), Laura Torterolo (voce e chitarra). Luca Rapazzini (violino).



Eccoci alle presentazioni di libri e conferenze. Da segnalare domani all'Auditorium Comunale di Ospedaletti, la presentazione del volume ‘Storie Vere di un Mondo Immaginario. Cinque Racconti delle Cinque Terre’ dello spezzino Dario Vergassola.

Oggi alle 21:30 in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia, nell’ambito della Rassegna Letteraria ‘Di libro in libro’, Federico Marchi, volto noto del giornalismo ligure, presenta il suo libro dal titolo ‘Volevo fare l’arbitro’.



Concludiamo con il proporre due spettacoli in dialetto e tre sagre. Alle 21 di questa sera in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo il Gruppo Teatrale ‘Don Bosco’ di Varazze mette in scena la commedia dialettale ‘Articolo Quinto’.

‘Dov’è Edo?’ è il titolo della pièce tutta da ridere con gli ‘Adulti per caso’, Allievi della scuola di Teatro Hic et Nunc di Bordighera, in programma questa sera in Piazza Marconi a Cariana.



La sagre si svolgeranno tutte nell’entroterra: oggi a Molini di Triora e Seborga e domani Carpasio. La frazione Andagna di Molini di Triora ospita la Sagra du Rezegnun dove si potrà gustare il tradizionale piatto tipico del paese, la torta verde con salsiccia, e ballare sulle note dell’orchestra spettacolo ‘Cristian e la Luna Nueva’.

Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra Laura Fiori è quello che offre Seborga con la Sagra della Polenta e Cinghiale.

Concludiamo con la ‘Sagra della Carpasina’ in programma domani a Carpasio a partire dalle 16. Oltre alla degustazione di questo alimento tipico (pane d’orzo biscottato, di colore dorato, ammorbidito nell’acqua e condito con olio, aglio, pomodoro, acciughe e foglie di basilico), si troverà un mercatino artigianale e, alle 21, anche una serata danzante con l’orchestra spettacolo ‘Cristian & La Luna Nueva’.

