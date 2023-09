Sanremo: tutto pronto per la finale della prima edizione dell'UnoJazz&Blues Contest'

Conto alla rovescia per la finale della prima edizione dell’Unojazz&Blues Contest che si terrà domani, al teatro dell’opera del Casinò di Sanremo. Nel corso della serata si esibiranno i finalisti selezionati nei mesi scorsi tra i partecipanti provenienti da tutta Italia. Tra loro sarà scelto il vincitore della prima edizione del Contest che sarà premiato con una borsa di studio. In palio anche attività di promozione presso l'etichetta discografica “Dischi dei sognatori” di Marco Rettani.

La giuria, presieduta da Francesco Paracchini, direttore della rivista musicale “L’isola che non c’è” è composta da: Giampaolo Casati (musicista jazz) Marco Rettani (produttore discografico), Denia Ridley (cantante jazz) Livio Zanellato (musicista) e Massimo Caldarelli (musicista e già presidente della commissione selezionatrice).

𝐄𝐜𝐜𝐨 𝐢 𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝟖 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢, provenienti da tutta Italia, a cui auguriamo di proseguire la loro carriera con la stessa passione che hanno dimostrato in questi mesi: Viden Spassov, Ruggero Caruso, Francesco Geria, Costantino Angelilli, Giovanni Gandolfo, Francesco di Giovanni, Riccardo Sbaffi, Federico di Cosimo.

L’Unojazz&Blues Contest nasce con l’intenzione di promuovere giovani talenti della musica e fa parte della rassegna Unojazz&Blues una delle più importanti del settore a livello nazionale e che ogni anno ospita i più grandi nomi del jazz e del blues. L’evento è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia e nei servizi di efficientamento energetico. Ospiti Mario Cau Trio e gli Ultraenergy che rispettivamente apriranno e chiuderanno l’evento.

Il Mario Cau Trio è composto da: Mario Cau (voce e chitarra), Marco Rovida (contrabbasso) ed Andrea Marchesini (batteria). Gli Ultraenergy affondano le loro radici nella musica fusion in un mix perfetto di rock, jazz, latin e funk. Ecco la formazione completa: Fabio Casali (chitarre), Giacomo Lampugnani (basso), Riccardo Sasso (tastiere) e Ramon Rossi (batteria).

Presenta Maurilio Giordana. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Inizio: ore 21. Non è possibile prenotare ma il teatro aprirà alle 20 e, per ragioni di sicurezza, l’accesso potrà essere gestito attraverso ticket contapersone in base all’ordine di arrivo. Direzione artistica: Massimo Cotto con la collaborazione di Mara De Scalzi per il progetto Unojazz&blues Contest.