‘Castrum Diani’: oggi nel borgo di Diano Castello si rivive il medioevo

Un salto nel Medioevo, per una giorno. Oggi, sabato 2 settembre, a Diano Castello, dal 2021 uno dei borghi pù belli d’Italia, va in scena Castrum Diani, festa-rievocazione medievale che dalle ore 18 anima le vie e le piazzette del centro storico, risalente, appunto, a quell’epoca. Sino alle ore 23.30 sono previsti spettacoli e combattimenti, esibizioni di sbandieratori, musici e trampolieri, con cinque postazioni fisse e tre situazioni itineranti. Alle ore 20 scatta l’imperdibile corteo storico, il clou dell’evento.

Settanta, in totale, i figuranti tra artisti, armati, musicisti, falconieri e sbandieratori. Si tratta di artisti di strada ed esperti di riproposizioni storiche, in arrivo anche da fuori regione, gruppi e singoli impegnati in alternanza per tutti il corso della serata: i Giullari del Carretto, ovvero Messer Nadir, Madonna Arianna, Ginevra e Alessia (con le loro acrobazie e numeri di grande suspense: lancio di coltelli, utilizzo del fuoco, acrobazia aerea); Messer Paolo, Amaranta e Tamarindo (giocoleria, fachirismo, equilibrismo); Maagus (magia medievale, con trucchi e illusioni d’altri tempi); Gruppo Storico La Medievale di Savona nelle due versioni Compagnia d’armi Ordo Bellatores e di danza rinascimentale Armonia Cortese (combattimento e danzatori, in abiti d’epoca); Musici e Sbandieratori del Rione Moretta di Alba (oltre 25 elementi, fortemente coreografici); Compagnia della spada di Aulla (spettacolari combattimenti con l’uso della spada a due mani); Il Mondo delle Ali (esposizione di rapaci e dimostrazioni di volo, in ambientazione a tema); Riuros (musicisti esperti in feste medievali e celtiche); Ambar (danza del ventre) e Il Giardino Incantato (piante ornamentali viventi itineranti, molto particolare).

“Con Castrum Diani, che riproponiamo da circa 40 anni a Diano Castello, si avvia alla conclusione il nostro variegato calendario estivo. L’obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare il nostro splendido borgo, ricco di angoli caratteristici. Sono sempre più numerose le persone che lo visitano e che rimangono ammaliate – afferma il sindaco Romano Damonte -. Siamo diventati attrattivi. E’ una grande soddisfazione aver registrato una così folta partecipazione di pubblico, composto da residenti e turisti, tra cui molti stranieri, ai numerosi appuntamenti di questi ultimi mesi. Ciò ci spinge sempre a fare meglio e per far crescere sempre di più il nostro paese sotto tutti i punti di vista”.

Le principali location interessate sono piazza Clavesana, piazza Giudice, piazza De Foresta, piazza Massone, piazza Matteotti, ma tutte le vie del centro storico, collegate tra loro, sono coinvolte in una sorta di circuito ad anello. In piazza Matteotti è usufruire degli stand gastronomici, a cura dell’associazione locale Amici del Castello, reduce dal grande successo della Festa in Ciassa. L’ingresso è libero e per tutta la durata della manifestazione è operativo il bus navetta da Diano Marina, con capolinea in via Cesare Battisti e fermata dal parcheggio delle “quattro strade”.

Perchè Castrum Diani? Castrum Diani è il nome che venne dato, intorno al X secolo, all’attuale borgo di Diano Castello, quello oggi noto anche per le sue lone, le antiche cisterne sotterranee, ancora funzionanti e visitabili, che un tempo, quando si viveva in maniera decisamente più lungimirante, servivano per creare riserve di acqua per i periodi di siccità.

MUSICA NEI CASTELLI – Nell’ambito di Castrum Diani, alle ore 21.15, in piazza Massone, sul sagrato della chieda di San Giovanni, è previsto il concerto del Fabio Rinaudo Trio, dal titolo “The Piper’s Night, racconti di cornamuse, antichi suoni dell’aria”, uno spettacolo di musiche dall’Irlanda, Nord Italia e Centro Francia, a cura dell’associazione culturale Corelli Musica di Davona. La formazione è composta da Fabio Rinaudo (cornamuse), Laura Torterolo (voce e chitarra) e Luca Rapazzini (violino). L’appuntamento è inserito nella rassegna La Musica che racconta, che si tiene in castelli, abbazie e borghi medievali della Liguria.



GLI ARTISTI DI CASTRUM DIANI

I figuranti richiamano le variegate figure del medioevo e del rinascimento italiano: nobili, cavalieri, soldati, giullari, ecclesiastici, gonfalonieri, musici, falconieri, sbandieratori. Ogni compagnia presenta più spettacoli durante la serata. La direzione artistica è affidata ai Giullari del Carretto.

1° Gruppo in postazione fissa - “Giullari del Carretto” con Messer Nadir, Madonna Arianna, Ginevra e Alessia.

Presentano spettacoli con alcune attrazioni uniche nel loro genere come La Ruota di Arianna, attrazione spettacolare con lancio di coltelli anche infuocati con bersaglio in movimento posizionato su di una ruota in legno girevole, numeri di giocoleria, equilibrismo su rulli oscillanti e sfere d’equilibrio. La giovanissima Ginevra presenta delle evoluzioni incredibili stando in equilibrio sul filo teso. Tra le nostre attrazioni numeri di: cerchio, triangolo, rete e tessuti aerei presentati dalla acrobata aerea Alessia su una struttura auto portante, a piramide, alta 7 metri. Previsto un grande spettacolo di fuoco con l’utilizzo di diverse attrezzature sceniche ed effetti di giocoleria infuocata, concludendo con il lancio dei coltelli di fuoco sulla ruota incendiata. Inoltre, allestimento di un’area spettacolo, che come scenografia avrà un campo medievale, composto da tenda, bauli, stendardi, service audio professionale per l’amplificazione delle esibizioni.

2° Gruppo in postazione fissa - “Messer Paolo, Gli Equilibri di Amaranta e Tamarindo”

Presentano diversi numeri di giocoleria, equilibrismo su rulli oscillanti, lancio di coltelli, filo teso e incantesimo della spada, con grandi evoluzioni tenendo in equilibrio spade e pugnali. Chiudono la serata con numeri di fachirismo, giocoleria infuocata e un pitone di 4 metri.

3° Gruppo - Artisti Itineranti magia e trampoli con “Maagus” e “Tamarindo”

Il primo presenta i suoi spettacoli di magia medievale in giro per le piazze stupenda adulti e bambini con trucchi magici e illusioni d’altri tempi, accompagnato nel suo percorso dal trampoliere Tamarindo, impegnato ad intrattenere i passanti.

4° Gruppo in postazione fissa - “Gruppo Storico La Medievale di Savona” con la compagnia d’armi “Ordo Bellatores”

Armigeri e combattenti si esibiscono in duelli scenici all’arma bianca, in camicia e in armatura, spada in pugno e pronti a sfidarsi a singolar tenzone per il diletto degli spettatori. - Il gruppo di danza Rinascimentale “Armonia Cortese” Danzatori in abiti nobili e popolari è protagonista di una sequenza di coreografie accuratamente ricostruite dai trattati rinascimentali, proponendo la ricostruzione di danze di coppia e di gruppo, di corte e di piazza.

5° Gruppo - Corteo itinerante con esibizioni più grandi in postazione fissa: “Musici e Sbandieratori del Rione Borgo Moretta di Alba”

Gruppo composto da oltre 25, tra figuranti, sbandieratori e musici con tamburi e chiarine, sfilano per le vie del centro con coreografie, musica e lanci di bandiera.

6° Gruppo in postazione fissa - “Compagnia della spada di Aulla”

La Compagnia partecipa da 10 anni ad eventi di ambientazione medievale in Italia ed all'estero svolgendo spettacolari combattimenti ad impatto pieno con la spada a due mani.

7° Gruppo in postazione fissa - “Il Mondo delle Ali”

Allestimento di un campo espositivo di rapaci, composto da velario, tenda medievale, trespoli, stendardi e naturalmente rapaci di diverse provenienze, grandezze e specie. Durante la serata, in programma anche 2 dimostrazioni di volo.

8° Gruppo in postazione itinerante - Riuros e Ambar

I Riuros portano la loro musica in tutta Italia con spettacoli itineranti tra feste medievali, feste celtiche, fantasy e altri eventi attratti dalla loro sonorità unica, offrendo un alto livello professionale. Ambar accompagna i musici con la sua danza orientale e danza del ventre.

9° Gruppo con animazione statica - “Il Giardino Incantato”

Simpatiche piante ornamentali viventi, con all’interno Attori in grado di stupire i passanti con le loro innumerevoli gag, le piante durante la serata si spostano nelle vie di passaggio catturando l’attenzione di nuovi ed ignari passanti.

10° Animazione e gioco - “I Giochi di Rotegherius”

Allestimento campo, intrattenimento e animazione con i giochi medievali di Rotegherius.