Sentenza porto vecchio, Sanremo al Centro e Civici per Sanremo: "Si conferma la giustezza delle azioni del Comune"

I gruppi di Sanremo al Centro e Civici per Sanremo intervengono in riposta alla nota stampa diffusa dal consigliere Baggioli: “L'ordinanza emanata oggi dal giudice della Corte Costituzionale Giovanni Grasso non sconfessa minimamente l'operato dell'amministrazione comunale sul progetto di restyling, anzi sostenendo le medesime tesi più volte avanzate dall'amministrazione comunale, dai dirigenti e dai consulenti in tutte le sedi, ne conferma la bontà dell'operato a partire dai passaggi sostanziali del lungo iter, ribadendo tra l'altro la facoltà di discrezionalità in merito al progetto ritenuto più attinente alla pubblica utilità. Non solo, il giudice relatore rafforza queste tesi in premessa richiamando anche due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, in cui si conferma chiaramente la giustezza delle azioni del comune di Sanremo. Tuttavia, essendo di prossima trattazione presso la Corte di Giustizia Europea un caso molto simile in materia di project financing e di concorrenza, rimanda un definitivo pronunciamento all'esito dello stesso, convocando nuovamente le parti a dicembre".

"C'è sicuramente grande dispiacere per il protrarsi della vicenda, ma in tutto questo non ravvisiamo né inefficacia né inefficienza, se non quella del consigliere Baggioli nel saper leggere un testo" - sottolineano - "Come sempre detto, ribadiamo la nostra massima fiducia nell'operato dell'amministrazione comunale, dei dirigenti e dei consulenti incaricati su questo progetto voluto fortemente dal sindaco Biancheri".

"Nonostante qualcuno auspichi epiloghi diversi per calcoli politici, siamo certi che presto possa essere definitivamente superata questa fase d'attesa dovuta al contenzioso, aprendo finalmente le porte ad uno dei tanti progetti avviati dall'amministrazione Biancheri, sicuramente il più importante per l'impatto che avrà per la città negli anni a venire” - concludono.