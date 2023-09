Sanremo: porto vecchio, Biancheri “Si rischia di bloccare un'operazione strategica per la città”

A poche ore dall'ordinanza del Consiglio di Stato che ha allungato i tempi in attesa della sentenza del Tar sul restyling di porto vecchio, interviene il sindaco Alberto Biancheri che proprio sul progetto del porto ha posato le fondamenta degli ultimi mesi della sua quasi decennale avventura amministrativa.

“Sono rammaricato di aver appreso che, basandosi su questioni tecniche e di diritto, la sentenza rinvia la decisione al 14 dicembre, rischiando così di bloccare un’operazione strategica per Sanremo e per il suo sviluppo economico-turistico - commenta il sindaco - la sentenza, pur riconoscendo la corretta applicazione della normativa italiana, vorrebbe attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che, in un caso similare, è stato richiesto per verificare la correttezza della normativa italiana”.

“Valuteremo quindi con i nostri legali le azioni più opportune da intraprendere e da presentare al Consiglio di Stato” conclude il sindaco Biancheri.