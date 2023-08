Carpasio in festa da venerdì, la Comunità celebra il patrono e domenica torna la Carpasina

Giorni di festeggiamenti per Carpasio, nel comune di Montalto Carpasio. Si parte domani, venerdì 1° settembre con le Festività Patronali in onore di Sant'Antonino Martire (Sant'Antunin). Alle 21.15 il borgo ospiterà la compagnia teatrale Riemughe Surve che presenterà lo spettacolo "Dalle stalle . . . alle stelle", una commedia in due atti di Silvana Bianchi.



"La particolarità di questa Compagnia Teatrale è l'essere composta da sole donne che, rappresentano anche personaggi maschili. La Compagnia Teatrale Riemughe Surve è il vanto del Comune di Montalto Carpasio e riscuote da sempre grandissimi successi di pubblico dai grandi ai più piccini anche da coloro che non parlano il Dialetto da sempre amatissima" - ricorda il vicesindaco Valerio Verda.

In più nel weekend, domenica 3 settembre, Carpasio festeggerà il ritorno della Sagra della Carpasina. "Il Pane D'Orzo Carpasina ha ottenuto insieme alla Frandura di Montalto la DE.CO, Si tratta di un prodotto antichissimo che per secoli ha costituito il cibo dei pastori condito con olio, pomodoro, basilico e aglio e aggiunta di acciughe e a chi piace con il brussu, un formaggio fermentato. Questo pane è da sempre uno dei simboli della cultura della nostra amata Valle Argentina e ha da secoli caratterizzato il borgo di Carpasio" - spiega Verda

La sagra viene realizzata grazie all'impegno della Pro Loco con i suoi tanti volontari. A partire dalle 16 inizio degustazioni con servizio bar e ristorante. "Per tutto il giorno si potranno visitare anche il Museo della Lavanda e il Museo della Resistenza. Inoltre in paese ci sarà il mercatino artigianale e non mancheranno musica e animazione. Infine ricordo che dalle 20 prenderà il via la serata danzante con Cristian &La Luna Nueva Band feat Dj Dave Cox. L'invito è a non mancare e venire a scoprire il nostro splendido borgo e gustare una delle nostre eccellenze della tradizione. Vi aspettiamo" - conclude Verda.