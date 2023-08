Rivieracqua chiede lo spegnimento del dissalatore di Andora, porte sbarrate ai tecnici comunali

"Rivieracqua ha sempre contrastato il dissalatore noleggiato dal Comune, pur dovendolo gestire. Queste comunicazioni evidenziano soprattutto che Rivieracqua non vuole essere controllata. Dentro la centrale di pompaggio ci sono i monitor del telecontrollo dei pozzi attraverso i quali gli uffici comunali possono verificare come Rivieracqua distribuisce l'acqua dei pozzi di acqua dolce, quelli contaminati dal cuneo salino e quella prodotta dal dissalatore - ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis - Visionando i dati delle vasche sul telecontrollo il Comune ha fatto numerose contestazioni".



" Naturalmente abbiamo già inviato note ufficiali e ribadito il nostro pieno diritto ad effettuare ispezioni negli impianti gestiti da Rivieracqua. È vero che non possiamo fare interventi tecnici sulla rete, ma il Comune ha diritto di controllo. Ricordiamo che i Tecnici comunali, che ringrazio per l'impegno profuso, oltre ad avere competenza professionale, hanno operato nel Chiappone esclusivamente per opere connesse al dissalatore, sostituendo tubazioni logore e installando una pompa più potente, perché Rivieracqua non ha ottemperato alle Ordinanze Sindacali n. 13 e 22. - rimarca il primo cittadino - Il Comune ha dovuto sostituirsi per fare tutto ciò che era necessario, a norma di legge, per fornire la migliore acqua ai cittadini. Occorre riavviare il dissaldatore quanto prima per mantenere la qualità dell'acqua nelle zone dove i valori di salinità sono scesi, ma potrebbero peggiorare".



"Rivieracqua sembra dimenticare l'attuale Ordinanza sindacale che impone l'esclusivo uso dell'acqua a scopi igienico sanitari. - denuncia il sindaco - È una grave sconfitta in termini di capacità organizzativa per il gestore e comporta disservizi e disagi agli andoresi, ai turisti e alle attività economiche che devono essere attenuati e non peggiorati".