Al Casinò di Sanremo la sfilata “Stile artigiano è di moda” con Eleonora Pedron e Maurizio Di Maggio

“Stile Artigiano è di Moda è un titolo azzeccato per un evento in cui i maestri sartori sono portatori di stile, design, moda e sostenibilità, si certo sostenibilità in quanto non c'è spreco di tessuto ed un capo sartoriale dura nel tempo, i sarti sono ambasciatori del vero made in Italy con l'utilizzo dei tessuti raffinati provenienti dai nostri territori – ha commentato Cristiano Gatti, Presidente di Confartigianato Biella e Vicepresidente di Confartigianato Piemonte - il lavoro sartoriale è da rivalutare, abbiamo perso troppi anni in cui non ci siamo occupati di promuovere una formazione specifica, Sanremo è stata una delle prime città ad aver creduto nella sartoria maschile sin dal 1952 e da quella data si sono fatte parecchie edizioni nella città dei fiori in cui partecipavano i maestri sartori da tutta Italia prima ancora che Milano e Firenze diventassero sedi di riferimento per la moda. Nel 2016 mi sono esposto in prima persona come Vice Presidente Regionale di Confartigianato Piemonte insieme al Vice Presidente Nazionale di Confartigianato Domenico Massimino a riproporre i defilè a Sanremo con due appuntamenti all'anno sulla scalinata del Casinò, nel mese di Febbraio il sabato del festival della canzone e nel mese di settembre. L'evento è poi cresciuto con il coinvolgimento di Confartigianato Nazionale e Confartigianato Imperia. Nella prima settimana di Agosto si è svolto a Biella il 39° Congresso Mondiale dei sarti organizzato dalla World Federation of Master Tailors e dall'Accademia dei sartori di Roma nata nel 1575, sono stati 270 i sarti provenienti da 34 nazioni, nella settimana congressuale si sono svolte anche due sfilate una curata dall'accademia nazionale dei sartori quindi con sarti solo italiani e l'altra con i sarti delle 34 nazioni. Da questo congresso è emersa la necessità di far crescere l'Accademia dei Sartori per permettere ai giovani di imparare questo nobile mestiere creando una nuova sede a Biella, capitale dei tessuti più pregiati del mondo con una produzione annua di 36mila KM di tessuto che copre il 40% della produzione mondiale. I sarti Italiani di Confartigianato sono stati coinvolti quest'anno anche nella prima edizione di "Overside Montecarlo" svoltasi il 15 Maggio presso l'Hotel de Paris e l'Hotel Hermitage con un defilè condotto da Elisabetta Gregoraci e da me, in programma abbiamo altri 3 defilè per il 2024. Il 2 settembre sfileranno a Sanremo, il 20 Ottobre a Biella in occasione del Forum Unesco, insomma si cerca di renderli protagonisti per diffondere il più possibile l'arte sartoriale e permettere ai maestri sartori di farsi conoscere sempre di più. Oltre a queste opportunità cerchiamo di coinvolgerli in alcune trasmissioni televisive che stiamo realizzando su Bom Channel (rete TV Nazionale), Tele Cupole (Piemonte-Liguria) e Rai 3 Piemonte. Riguardo la moda in Italia ci sono 85mila imprese la cui metà è artigiana, l'artigiano non sempre ha il tempo per gestire il marketing e quindi farsi conoscere, ecco che come associazione di categoria cerchiamo di dare a loro delle opportunità. Mi piace il connubio Sanremo-Biella che ci unisce per la moda – ha concluso Cristiano Gatti - sin dagli anni'60 i nostri imprenditori Biellesi del tessuto hanno appoggiato gli eventi sanremesi della moda, sono tantissimi i miei concittadini che trascorrono le vacanze qui e che hanno una seconda casa, si potrebbe fare un gemellaggio”.