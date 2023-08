Bordighera, ‘Parole e Musica’ al giardino del Museo Bicknell (Foto)

Avrà luogo sabato 2 settembre alle 17.30 l’evento ‘Parole e Musica’ presso il giardino del Museo Bicknell di Bordighera, organizzato dalla neonata fondazione l’Uomo e il Pellicano di Alberto Guglielmi Manzoni.

Nella suggestiva cornice del giardino del celebre filantropo e botanico inglese si alterneranno momenti di narrazione - in cui Guglielmi Manzoni parlerà di Clarence Bicknell, Alfred Nobel, Albert Schweitzer per poi illustrare natura e scopi della neonata fondazione - a momenti musicali affidati alla soprano Fiorella Di Luca e alla pianista Tiziana Zunino. Verranno eseguiti brani di Stanislao Gastaldon, Salvatore Cardillo, Franz Lear, Leon Bard e Francesco Paolo Tosti.

Guglielmi Manzoni rivolge un ringraziamento speciale alla dottoressa Daniela Gandolfi, direttrice del Museo Bicknell di Bordighera, per la gentile concessione dello stesso. L’ingresso è libero e la cittadinanza e gli ospiti sono cordialmente invitati.

Nato a Sanremo e ivi residente, Alberto Guglielmi Manzoni si è laureato in Filosofia presso l’università di Pisa compiendo studi anche in Germania. Alla laurea è poi seguito un master in Comunicazione d’Impresa a Milano. Dal 2005 lavora presso la Pubblica Amministrazione, svolgendo l’attività di orientatore nel settore dei Centri per l’Impiego. Nel tempo libero si dedica all’attività di studioso, scrittore e conferenziere. Tra i saggi che ha scritto: “La villa di Alfred Nobel a Sanremo tra storia, misteri e personaggi. Notizie dal 1870 al 2018”; “Giovanni Semeria. Da Coldirodi all’Italia: un’inesauribile testimonianza di fede”; “Tedeschi in Riviera. La Sanremo di Federico III tra cure climatiche, mondanità e religiosità solidaristica”; “Albert Schweitzer. L’etica del rispetto per la vita”; “Pace e pericolo atomico. Le lettere tra Albert Schweitzer e Albert Einstein” (con la prefazione di Arrigo Levi). Insieme a Daniela Gandolfi e ad Alessandro Carassale ha curato i volumi “Il viaggio in Riviera. Presenze straniere nel Ponente ligure dal XVI al XX secolo” e “Stranieri nel Ponente ligure. Percorsi e testimonianze tra Ottocento e Novecento”. Nel 2018 la città di Sanremo gli ha conferito, su indicazione della Famija Sanremasca, il Premio San Romolo per la Cultura. Alla fine di maggio di quest’anno ha creato la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, di cui è anche l’attuale presidente.

Fiorella Di Luca, nata a Sanremo dove ha iniziato lo studio del pianoforte e del canto lirico, ha poi conseguito il diploma in canto al Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria. Ha collaborato con prestigiose orchestre di importanti città italiane e ha cantato con numerosi artisti fra i quali: Leo Nucci, Luciana Serra, Daniela Dessì, Fabio Armiliato, Angelo Romero, Katia Ricciarelli. Per la stagione 2004 dell’Arena Sferisterio di Macerata, su richiesta dell’allora direttore artistico Katia Ricciarelli, ha interpretato il ruolo di Samaritana nella Francesca da Rimini di Zandonai. Il Maestro Leo Nucci l'ha voluta al suo fianco in occasione del concerto per il centenario del teatro di Mirandola (MO) con l’accompagnamento dell’Orchestra dell'Arena di Verona. Con l'orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano ha eseguito in prima assoluta mondiale al Teatro Dal Verme di Milano i due “Inni di Sant'Ambrogio” scritti dal Maestro Roberto Hazon e l’ “Exsultate, Jubilate” di Mozart sotto la direzione del Maestro Daniele Agiman. All’attività artistica associa quella di insegnante e dal 2021 è docente di canto lirico a Imperia e Sanremo presso l’Associazione culturale musicale Nardini di Sanremo.

Tiziana Zunino nasce a Sanremo. Dopo il conseguimento del diploma musicale di organista liturgico con il Maestro Silvano Rodi presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Bordighera, si è iscritta al Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo diplomandosi brillantemente sia in pianoforte, sia in organo e composizione organistica con i Maestri G. Scano e M. Nosetti. Si è poi perfezionata sotto la guida dei Maestri E. Glabowna, P. Minetti, D. Roth, M. Verdicchio e F. Cera. È attualmente organista titolare della Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo, della Parrocchiale dei SS. Biagio e Francesco di Sales e del Santuario di Nostra Signora dell’Oliveto a Chiusavecchia (IM). All’ attività concertistica affianca quella di insegnante, collaborando anche con diversi Istituti e scuole del Ponente ligure e del basso Piemonte. Dal 2013 è presidente dell’Associazione culturale musicale Nardini di Sanremo.