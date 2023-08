Termina Sanremo Summer Symphony, sabato ingresso libero all'Alfano

Sabato, alle 21.30, in occasione della serata 'Viaggiar danzando' le porte dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo saranno aperte gratuitamente. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Un regalo alla città da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Sanremo On.



"Un regalo per tutti quelli che vorranno festeggiare la conclusione dell’edizione 2023 della Sanremo Summer Symphony della Fondazione Orchestra Sinfonica. - spiegano - la rassegna estiva ha portato nella città della musica grandi artisti italiani e internazionali, giovani talenti, poliedrici rappresentanti della canzone d’autore, prime assolute e produzioni originali".