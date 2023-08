Montalto Carpasio, torna la sagra del pane d'orzo (Foto)

Dopo svariati anni di stop dovuti ad alterne vicende torna con grande gioia di tutti gli abitanti di Montalto Carpasio la sagra del pane d'orzo, che per decenni ha rappresentato il fulcro delle manifestazioni di Carpasio.

"Vorrei per questo ringraziare la Pro Loco con l'attuale presidente Alberto, il mitico Paolo e tutti coloro che dietro le quinte collaborano con loro per far si che le tradizioni dei nostri due paesi uniti restino sempre nel calendario delle manifestazioni estive e non solo" - dice Valerio Verda, vicesindaco di Montalto Carpasio - "A Montalto Carpasio arte, cultura, tradizioni, storia, tempo libero e la buona cucina si mischiano in un tutt'uno per dirla tutta non c'è il tempo per annoiarsi per chi sceglie di venire nel nostro Comune".

"Tutti si sono rimboccati le maniche e, lasciando da parte gli inutili campanilismi, si è fatto squadra lavorando per conservare gli usi e i costumi dei due paesi ormai uniti in un unico e forte sodalizio" - conclude il vicesindaco.