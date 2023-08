Bordighera, tutto pronto per “BeerinBo'”: musica dal vivo con SimoJ (Foto)

Sull’onda del successo degli anni scorsi la Confcommercio di Bordighera in collaborazione con la città di Bordighera e il patrocinio della Regione Liguria, organizza la quinta edizione di “BeerinBO’ - Festival di Birra e Cucina”, che prenderà il via questa sera fino a sabato 26 agosto, una tre giorni gastronomica allestita in un “salotto” privilegiato come i Giardini Löwe di via Vittorio Veneto a Bordighera.

BEERinBO’ è un ponte che unisce l’eccellenza della gastronomia locale con l’alta qualità dei prodotti di alcuni tra i migliori birrifici artigianali italiani e non solo.

Un appuntamento imperdibile per i cultori della buona cucina e del buon bere, un’iniziativa per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici di qualità e delle eccellenze del territorio resa possibile grazie al coinvolgimento della migliore ristorazione locale i cui piatti saranno abbinati alle birre presentate dai birrifici.

Coinvolta nell’evento la migliore ristorazione locale quale:

Ristorante Ca du Nonu – Bordighera

Dolci Tentazioni - Bordighera

Sant’Ampelio Pane - Bordighera

La Joya Bistrot – Bordighera

Ristorante U Cavetu - Bordighera

Trattoria del Ponte – Verezzo -Sanremo

Ristorante Cafè Monet – Bordighera

Ristorante U Cian Laboratorio del Gusto - Isolabona

Ristorante Ganbou – Bordighera

Gelateria Job’s – Bordighera

Bar Centrale/Saalino Beach Bar -Bordighera

Sant'Antonio - Bordighera

Hotel Parigi Catering – Bordighera

DastEvent Catering – Bordighera

Birrificio Baladin – Piozzo (CN)

Birra Carrù ft Giratempo BeFree & Vs Beer – Pino Torinese

Birrificio Luppolio – Albenga (SV)

Birrificio Cerea – San Michele Mondovì (CN)

Stabräu – Bra (CN)

Birrificio della Granda- Lagnasco (CN)

Az. Agr. TUM ft F.B.I. (Fagioli e Birra insieme) – Pigna (IM)

#BeFree da Carrù (CN) – Piemonte

Questa sera musica dal vivo con dj det con Ale Dj e direttamente da Radio 105 special Dj Set SimoJ. L’orario di svolgimento della manifestazione sarà dalle 19 all'1.