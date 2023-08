BeerinBo', Bordighera si riconferma la "Capitale della birra artigianale" (Foto e video)

A Bordighera tornerà "BeerinBò Festival di Birra & Cucina". Vari tipi di birra, degustazioni, piatti gourmet, abbinamenti, spettacoli e cultura animeranno la quinta edizione dell'atteso appuntamento con la birra artigianale che andrà in scena ai Giardini Lowe, in via Vittorio Veneto, il 24, il 25 e il 26 agosto dalle 18 alle 2.

Sull'onda del successo degli anni scorsi la Confcommercio di Bordighera, in collaborazione con la città di Bordighera e il patrocinio della Regione Liguria, organizzerà una tre giorni gastronomica allestita in un “salotto” privilegiato come i Giardini Lowe di via Vittorio Veneto a Bordighera. BeerinBo' è un ponte che unisce l'eccellenza della gastronomia locale con l’alta qualità dei prodotti di alcuni tra i migliori birrifici artigianali italiani e non solo. “BeerinBo' - Festival birra e cucina nasce dalla volontà di promuovere il territorio, dì riscoprire le risorse che Bordighera offre creando un percorso che unisca cultura, tradizioni e legami con il territorio prestando una particolare attenzione alle esigenze di un pubblico sempre più informato ed esigente. Un appuntamento imperdibile per i cultori della buona cucina e del buon bere, un'iniziativa per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici di qualità e delle eccellenze del territorio resa possibile grazie al coinvolgimento dei migliori ristoratori locali i cui piatti saranno abbinati alle birre presentate dai birrifici" - fa sapere l'assessore Melina Rodà.

"Preso atto che la formula 'Buon Cibo + Birra Artigianale = Qualità' è, negli ultimi tempi, una tendenza dilagante, mossa dalla passione, la Confcommercio di Bordighera in collaborazione con i pubblici esercizi del territorio vuole creare un evento ad hoc, una manifestazione dove la sinergia tra l'abbinamento delle più professionali e tradizionali competenze della ristorazione locale e alcuni tra i migliori birrifici artigianali del panorama nazionale possa, come per la prima volta, creare un vero e proprio 'festival della degustazione'. Ad ogni piatto tipico preparato dai ristoratori locali coinvolti sarà abbinato uno stile di birra consigliato e viceversa. I birrifici artigianali proporranno una selezione delle loro migliori birre e gli chef metteranno in campo creatività e competenza per la realizzazione di piatti che ben si sposino con le birre proposte" - aggiunge l'assessore Martina Sferrazza.

La suggestiva cornice dei Giardini Lowe sarà la location ideale per accompagnare il pubblico in un vero e proprio percorso gastronomico e degustativo alla scoperta degli abbinamenti perfetti che verranno consigliati. Sarà, infatti, proposto un ideale “itinerario del gusto” attraverso un percorso costellato di specialità tipiche locali, pensato per valorizzare gli elementi fondamentali della cultura e della tradizione gastronomica del Ponente Ligure e della migliore tradizione brassicola italiana. “Il Festival di Birra e Cucina BEERinBO' - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana - è un appuntamento molto atteso sul territorio, promosso da Confcommercio insieme alla città di Bordighera per legare sempre più, in veri e propri itinerari del gusto, i piatti tipici dei ristoratori alle birre artigianali. Un esempio positivo e dinamico di promuovere la cultura del cibo e di capire il lavoro che sta a monte e dentro ai nostri prodotti. Si riporta così in città per tre giorni, a residenti e turisti, il valore delia gastronomia e la cultura brassicola, facendone momento conviviale di condivisione e di festa in piena estate”.

“Questo evento rappresenta l'unione perfetta tra la maestria dei mastri birrai e la creatività dei nostri chef - dice il presidente Confcommercio di Bordighera Jean Pierre Novembre - il tutto per offrire un'esperienza sensoriale unica e indimenticabile. La birra artigianale, con la sua storia ricca e le sue sfumature di gusto, ci racconta tradizioni tramandate di generazione in generazione. Beer in Bo' non è solo un'occasione per celebrare la maestria artigianale dei birrifici locali, ma anche per esplorare la vastità di sapori e stili che il mondo della birra può offrire. Dalle leggere alle estive e alle intense stout invernali, ogni sorso rappresenta un viaggio attraverso le diverse sfaccettature del gusto e dell'aroma ma la birra non è l'unico protagonista di questo festival. Oggi, i nostri chef e ristoratori hanno creato una selezione di piatti appositamente pensati per esaltare le caratteristiche delle diverse birre in degustazione. La sinergia tra cibo e birra è stata da sempre una combinazione vincente, capace di creare esperienze culinarie eccezionali. Dai piatti leggeri e freschi, che si accostano perfettamente alle birre più chiare, ai sapori intensi e complessi che si sposano con le birre scure, ogni boccone ci porterà in un viaggio gastronomico attraverso i sapori italiani. Questo festival non è solo un momento di delizia per i sensi, ma rappresenta anche un'opportunità per sostenere la nostra comunità locale. Collaborando con birrifici e ristoranti del territorio abbiamo creato un evento che valorizza la creatività e il lavoro artigianale della nostra regione e non solo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile BeerinBo' e auguro a tutti un'indimenticabile e appagante esperienza”.