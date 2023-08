Lite tra volontari della protezione civile di Ventimiglia: aggressore sospeso per 30 giorni

L'incontro si è reso necessario dopo che la vittima ha denunciato di essere stata aggredita, a suo dire, come reazione spropositata rispetto ad un momento goliardico. Come siano andati i fatti e le motivazioni dietro la lite, saranno altre sedi a stabilirlo ma le ferite riportate dal volontario sono gravi.

"Eventuali altri provvedimenti restano a carico dell’autorità giudiziaria per la quale restiamo a disposizione qualora ciò si rendesse necessario. - sottolinea il vicesindaco Agosto - Ci tengo a ringraziare tutti i volontari per il costante impegno e presenza sul nostro territorio. Questo isolato episodio non può e non deve compromettere l'egregio lavoro che la squadra della Protezione Civile di Ventimiglia sta svolgendo da mesi".