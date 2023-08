Sanremo, al Forte di Santa Tecla va in scena la poesia

Sarà inaugurata venerdì prossimo, il 25 agosto alle 21.30, “BiblioTecla in versi”, la tre giorni dedicata alla poesia organizzata in collaborazione con la libreria Ubik di Sanremo con il coordinamento di Fabio Barricalla e la partecipazione di Luca De Vincentiis e Rossella Masper.

Gli incontri, che hanno come tema centrale “Amici, poeti”, si terranno nelle serate di venerdì, sabato e domenica dalle 21.

Ecco il programma completo:

Venerdì 25 agosto

“... verso il Ponente al di là dell’onde”

L’“Itinerario del Cigno Ligustico” di Giovanni Battista Conrieri

Letture dall’opera in versi

Con Fabio Barricalla, Luca De Vincentiis, Rossella Masper

Parole e note di Francesco Macciò

Sabato 26 agosto

“Sembrava l’ultima parte del viaggio...”

Omaggio a Mirko Servetti

Letture e musiche dall’opera in versi

Con Fabio Barricalla, Vera Bonaccini, Luca De Vincentiis,

Carlo Di Francescantonio, Fabio Donati, Stefania Fiore, Rossella Masper,

Mauro Pinzone, Francesco Scopelliti, Roberto Keller Veirana

Domenica 27 agosto

Amici, poeti

Parole dette, parole cantate

Letture e musiche di poeti amici

Con Federico Altemani, Fabio Barricalla, Gabriele Borgna, Luca De Vincentiis,

Federica Flore, Marco Innocenti, Rossella Masper,

Alessio Orsetti, Giovanni Peirone, Orso Tosco

Costo del biglietto: 5 euro, ridotto (18-25 anni) 3 euro e gratuito per i minori di 18 anni. E’ possibile acquistare un biglietto unico al prezzo di 9 euro che consente l’ingresso a tutte e tre le serate. Il biglietto include l’accesso al Forte e la visita alle mostre in corso. Per tutti gli eventi in programma presso il Forte di Santa Tecla consultare il sito www.fortesantatecla.cultura.gov.it e i canali social.