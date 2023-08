Sanremo, "passaggio pedonale di piazza Colombo termina contro alcune fioriere": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per segnalare un disagio presente dall'anno scorso in piazza Colombo a Sanremo.

"Volevo far notare che è ormai dall'anno scorso che il passaggio pedonale di piazza Colombo termina sempre contro alcune fioriere, non penso che sia una grossa spesa tracciare un nuovo passaggio poco più in la'" - fa sapere Gianfranco che aveva segnalato il problema già l'anno scorso.

"Non è un ottimo biglietto da visita per i turisti che per fortuna hanno 'invaso' la nostra città in questi giorni. Tenere in ordine la città è utile a tutti" - sottolinea.