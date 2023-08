Riviera Beer Festival a Sanremo, buona la prima: ottimi riscontri per il nuovo evento

Si è conclusa con un trionfo di gusto, cultura e convivialità l'edizione zero del Riviera Beer Festival - Sea, Culture & Food, tenutosi nell'incantevole cornice di PortoSole, a Sanremo nel recente fine settimana e tra gli organizzatori della kermesse brassicola si legge sul volto ancora stanco per l’impegno la grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione sia in termini di presenze che a livello di organizzazione.





Il “Riviera Beer Festival - Sea, Culture & Food” è nato da un’idea di Luciano Vazzano (Direttore di CNA Imperia), Marco Peluso (Portosole) e Diego Lupano, è stato organizzato dalla CNA Imperia e da Portosole. L'evento, che ha attirato appassionati di birra, cibo e cultura da tutto il territorio e oltre, si è affermato come una celebrazione indimenticabile dell'artigianato, della creatività italiana e della tradizione locale e non solo. In tre giorni di eventi e degustazioni, il festival ha dimostrato ancora una volta, sempre che ce ne fosse ancora bisogno, l'importanza di promuovere l'artigianato italiano, le eccellenze gastronomiche e brassicole nazionali e la bellezza di Sanremo e della sua costa.

La presenza di rinomati birrifici nazionali conosciuti anche a livello internazionale ha reso possibile un vero e proprio “viaggio” sensoriale attraverso stili birrari diversi, dal classico allo sperimentale, offrendo agli ospiti l'opportunità di scoprire sapori autentici ma anche originali e innovativi. Le degustazioni guidate, i workshop culturali e le tavole rotonde hanno permesso ai partecipanti di approfondire la propria conoscenza delle birre artigianali e di imparare direttamente dai professionisti del settore.

I momenti culinari sono stati altrettanto rilevanti, grazie alla collaborazione tra ristoratori locali e birrifici. Gli abbinamenti tra birra e cibo hanno creato sinergie di gusto che hanno arricchito ulteriormente l'esperienza dei visitatori, dimostrando come le eccellenze locali possano interagire con le creazioni dei mastri birrai per creare un'esperienza gastronomica unica.

Il festival non è stato solo un'opportunità per gustare birre e piatti straordinari, ma anche per approfondire la cultura brassicola e conoscere la passione che sta dietro alla realizzazione ogni bottiglia di birra artigianale. Le sessioni informative e i momenti culturali, guidati da esperti del settore come Andrea Camaschella, Simone Cantoni e Luca Giaccone, hanno arricchito il bagaglio di conoscenze di tutti i partecipanti. L’inaugurazione ha visto la presenza del vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, del vice Sindaco di Sanremo Caterina Costanza Pireri, dell'Assessore Mauro Menozzi, dell’Assessore Giuseppe Faraldi e dei Consiglieri regionali Chiara Cerri e Veronica Russo.

"Il successo di questa edizione è il risultato del duro lavoro e dell'impegno del team organizzativo, dei birrifici partecipanti, dei ristoratori e di tutti coloro che hanno reso possibile l'evento. L'appassionante mix di birra, cibo e cultura ha creato un'atmosfera unica che continuerà a risuonare nella memoria di tutti i partecipanti. - ricordano gli organizzatori - Il Riviera Beer Festival 2023 ha visto la partecipazione dei Birrifici/Beerfirm/Cidremaker: 61cento; Agricolo Sorio; Carrobiolo; Carrù & Vs Beer; De Lab Fermentazioni; EranoMele; Nadir; Oltrepo’ & Pavese; StaBräu; Troll. Dei Ristoratori: Gànbou; Gang del Panino; La Bottega; La Casa dell’Arrosticino; Sant’Antonio 1899 con Café Monet & Hanbury Bistrot; Senese, Pizza Napoletana in Evoluzione; Trattoria del Ponte; U Gatu Bardu; Vado al Massimo; Vesuvio & Pasta Morena; Vice; #Pinsa, Pala & Pinsa. Dei Dj: Radio Grock e R!S!Go! Caligola e delle band: Mercenari, La Premiata Banda, MixTape e dei mitici Roommates. Dell’Artista tatuatrice Luana Ambrosino di MamyInk".

"All’interessatissima tavola rotonda “Marketing Birrario e “narrazione” di Sabato 19 Agosto hanno preso parte: Luca Giaccone; Andrea Camaschella; Simone Cantoni; il Senatore Gianni Berrino; Gabriele Genduso mastro birraio del Birrificio Nadir di Sanremo e Enrico Verzaro di LuppOlio, il primo e unico luppoleto del Ponente ligure nonché prima beerfirm di Cervo; il Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana; Alberto Calderoni co-autore di “Turismo Birrario, Guida per Viaggiatori in Fermento” edito da Edizioni LSWR; la Consigliera Regionale della Liguria Veronica Russo; Simone Cipriani aiuto mastro birraio del Carrobiolo di Monza; Fabio Perri titolare della ditta INTESA Grandi Impianti; Marco Maunero mastro birraio della beerfirm braidese StaBräu; Giacomo Maule mastro birraio del Birrificio Agricolo Sorio di Vicenza".

"Concludendo, il Riviera Beer Festival - Edizione 2023 presso Portosole si è dimostrato un trionfo di autenticità, creatività e condivisione, sottolineando il valore dell'artigianato nazionale, locale e delle tradizioni culinarie del nostro paese. L'organizzazione ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo successo e guarda già al futuro, con l'entusiasmo di poter tornare l'anno prossimo con un altro appuntamento ancor più indimenticabile" - chiosano.