Sanremo: si chiude con successo l'edizione numero 24 di Zazzarazzaz

Si è conclusa con pieno successo la 24ª edizione di Zazzarazzaz, il festival della canzone Jazzata tenutosi i scorsi giorni a Sanremo in Piazza Borea d’Olmo. La rassegna di quest’anno è stata dedicata al Maestro Enzo Ceragioli alla presenza della figlia Lorenza giunta appositamente da Milano.

La prima serata di giovedì 17 ha avuto come ospite il crooner Federico Stragà che è stato accompagnato dall’orchestra Swing Kids diretta dal Maestro Freddy Colt con la tromba solista di Giampaolo Casati. Il pubblico ha applaudito brani del Maestro Ceragioli e altri della canzone sincopata di autori come Luttazzi, Barzizza e Bruno Martino. Nella seconda parte della serata sono intervenuti gli Eufonika Jazz Band in “La canzone d’autore in jazz” con personali rivisitazioni di successi cantautorali di Fossati, Paoli, Jannacci ed Endrigo.

Venerdì 18 agosto la serata si è aperta con il chitarrista-cantante Lorenzo Piccone che è stato nominato giannizzero del Sultanato dello Swing: la consueta cerimonia del fez e la consegna del passaporto hanno suggellato il solenne momento. L’orchestra genovese dei Nine Pennies ha tenuto il concerto eseguendo numerosi successi della canzone jazzata italiana con le voci di Erika Celesti e Paolo Mosele. Entrambe le serate sono state presentate brillantemente da Alex Cosentino e hanno visto copiose ovazioni e richieste di bis da parte del pubblico che gremiva la piazza.

Zazzarazzaz si è infine arricchita di un terzo appuntamento a Piazza del Capitolo nella mattina del 19 agosto con un “Elogio del Theremin tra Sultanato dello Swing e Sanremo Patafisica”. Nella piazzetta della Pigna si è diffuso il particolare suono del Theremin suonato da Domenico Graglia con gli approfondimenti di Marco Innocenti, Roberto Berlini e Silvio Ripamonti. Un momento di cultura musicale com’è tipico delle iniziative collegate al Centro Stan Kenton.

Il direttore artistico Freddy Colt si è detto “soddisfatto di questa edizione che prelude al compimento del “quarto di secolo” il prossimo anno. Un doveroso ringraziamento è stato rivolto all’Amministrazione comunale e ai patrocinatori dell’iniziativa”.