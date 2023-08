Ecco la prima banconota del Principato di Seborga, la principessa Nina "Mi sento come zio paperone" (foto)

Fino ad oggi l'autoproclamato Principato aveva coniato solo monete, i luigini. L'introduzione del contante in carta è un significativo cambiamento in questa realtà. Valore della banconota? Circa 15 euro, l'equivalente di 3 luigini.

La banconota è stata realizzata da Matej Gábriš, un grafico slovacco e reca il ritratto della Principessa Nina Döbler Menegatto. È stata proprio la regnante a presentare la novità nella piazza cuore del paese al termine della giornata di festa.





"È un cambiamento incredibile. Fino a oggi sono esistiti solo i Luigini, la moneta. Una novità in assoluto. La banconota si potrà comprare sull'e-shop o nel negozio del Principato di Seborga. L'idea è stata del nostro Consigliere della Corona e delle Finanze Luca Pagani. L'ha seguita dalla A alla Z e sono molto fiera perché lui ha contattato il grafico che ha realizzato la banconota e sono super onorata di questo risultato. È molto bella. Per me è una emozione incredibile. Sono onorata e fiera di essere su una moneta e ogni tanto mi sento come lo Zio Paperone, ho i miei soldi" - ha commentato la principessa Nina.