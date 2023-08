Riva Ligure: Gianni Rossi protagonista con "Balliamoci l'estate"

Questa sera a Riva Ligure alle ore 21.30 proseguono gli eventi estivi organizzati dall'amministrazione comunale con un appuntamento musicale presso Piazza Ughetto dove troveremo Gianni Rossi con il suo format Balliamoci l'estate.



"Appuntamento imperdibile questa sera con lo show di Gianni Rossi - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - la sua serata ormai é diventata un punto di riferimento per il divertimento estivo in riviera per per turisti e residenti dal titolo 'Balliamoci l’estate!'"



"Dopo la scorsa serata con Gianni che è stata impreziosita ulteriormente dalla partecipazione di Maximilian Daum tenore tedesco diventato famoso per essersi esibito presso il Vaticano in presenza di Papa Francesco, tantissimi turisti e residenti stanno aspettando questo ulteriore appuntamento. Sarà una serata travolgente che coinvolgerà tutti a ballare e cantate le più belle e travolgenti hit di tutti i tempi!Quello di stasera sará il terzo ed ultimo appuntamento dell'estate a Riva Ligure con il one man show!" - conclude Benza.