Sanremo: all’auditorium Alfano una serata d’autore con Olden e l’Orchestra Sinfonica (video)

Da Domenico Modugno a Samuele Bersani passando per Sergio Endrigo, Lucio Dalla, Mia Martini, Enzo Jannacci. Ieri sera all’auditorium Alfano hanno risuonato le note delle canzoni d’autore che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo dalle sue origini fino al 2000.



Il cantautore perugino Olden, già conosciuto a queste latitudini per merito del Premio Tenco che lo ha visto come “miglior interprete” finalista nel 2019 e nel 2022, ha portato sul palco dell’Alfano 14 brani riarrangiati insieme all’Orchestra Sinfonica per disegnare la storia del Festival dal suoi inizi all’insegna della canzone d’autore. Un viaggio che ha accompagnato il pubblico nella riscoperta di canzoni iconiche e altre che, seppur meno note, portano in dote tutto il loro valore artistico e culturale.

