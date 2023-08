Cervo: annullato recital di Alexander Gadjiev, concerto sostitutivo in programma

Il recital pianistico di Alexander Gadjiev , previsto mercoledì 23 agosto per il 60° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, è annullato per ragioni di salute dell’artista. Alexander Gadjiev verrà sostituito dalla pianista Leonora Armellini, V Premio al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia.

"I titoli di ingresso precedentemente acquistati per il recital di Alexander Gadjiev saranno validi anche per il concerto di Leonora Armellini. Sarà comunque posibile, per chi lo volesse, annullare i biglietti e richiedere il rimborso degli stessi inviando una mail a direttorefestival@cervo.com" - spiegano da Cervo.