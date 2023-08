Carpasio ricorda "U Megu Leu", Gipo Anfosso presenta 'Io ricordo tutto' (Foto)

A Carpasio domenica 27 agosto alle 18 si svolgerà presso l'Ostello Della Gioventù Leo Anfosso la commemorazione del grande medico partigiano, per tutti "U Megu Leu". Prenderà parte all'evento il figlio Gipo Anfosso che presenterà il suo scritto "Io ricordo tutto".

"Molte personalità saranno presenti all'evento per ricordare la figura di un medico che ha rappresentato molto per il comune di Montalto Carpasio in un periodo difficile, il primo Dopo Guerra in cui molte famiglie si trovavano nell'indigenza e lo stesso medico aiutava anche economicamente tali famiglie" - fa sapere Valerio Verda, vicesindaco di Montalto Carpasio.

"Il comune di Montalto Carpasio e gli abitanti sono orgogliosi di ospitare questo evento in Valle Argentina dedicato al medico tanto amato" - sottolinea Verda.