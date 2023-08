Rifiuti ingombranti, a Ventimiglia continua il servizio dei cassoni scarrabili

L’Amministrazione comunale della città di Ventimiglia informa la cittadinanza che proseguirà anche la prossima settimana il nuovo servizio sperimentale volto alla riduzione del grave fenomeno delle discariche abusive che sta interessando la città da diversi mesi.

I cassoni scarrabili per il conferimento dei rifiuti ingombranti saranno posizionati, dalle 7:30 alle 11:30, martedì 22 agosto in via Lamboglia e giovedì 24 agosto in via Tacito.

"Si ricorda che è necessario recarsi al luogo indicato con mezzo proprio, documento d’identità e codice fiscale" - fa sapere l'assessore all’Igiene Urbana Milena Raco.