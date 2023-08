Ventimiglia, cassoni scarrabili davanti al cimitero di Roverino: al via il servizio di recupero degli ingombranti

È partito questa mattina, e andrà avanti sino alle 11.30, a Ventimiglia il servizio di recupero di materiali ingombranti con cassoni scarrabili nel parcheggio davanti al cimitero di Roverino.

Il nuovo servizio sperimentale è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Di Muro per ridurre il grave fenomeno delle discariche abusive che sta interessando la città da diversi mesi.

Il servizio, gestito dalla TeknoService, prevede il posizionamento di due cassoni scarrabili, uno per il conferimento dei rifiuti ingombranti in generale, l’altro per il conferimento dei dispositivi elettronici (RAEE) e sarà ripetuto ogni martedì e giovedì fino alla prima settimana di settembre. Per buttare i rifiuti è necessario recarsi in loco con mezzo proprio e documento d’identità. Potranno conferire tutti i cittadini privati, residenti a Ventimiglia e in regola con il pagamento della Tari.