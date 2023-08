Ventimiglia: parte domani il posizionamento degli scarrabili per il conferimento degli ingombranti

Partirà domani, dalle 7.30 alle 11.30, dal parcheggio antistante il cimitero di Roverino, il nuovo servizio sperimentale fortemente voluto dall’Amministrazione al fine di ridurre il grave fenomeno delle discariche abusive che sta interessando la città da diversi mesi.

Il servizio, gestito dalla TeknoService, prevede il posizionamento di due cassoni scarrabili, uno per il conferimento dei rifiuti ingombranti in generale, l’altro per il conferimento dei dispositivi elettronici (RAEE).

Il servizio seguirà le modalità previste per il conferimento al Centro di Raccolta e sarà ripetuto ogni martedì e giovedì fino alla prima settimana di settembre.

Potranno conferire tutti i cittadini privati, residenti in Ventimiglia, in regola con il pagamento della TARI, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato.