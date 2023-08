Donne che scrivono di donne: Claudia Benzi, Nicoletta Tanghèri e Federica Barbaglia saranno ancora 'Invisibili'

Donne che scrivono di donne, che creano e plasmano personaggi al femminile, che intrecciano storie e svelano anime affini, nonostante la diversità apparente. È la storia di Camilla, signora benestante, di Sara, escort di alto bordo, e di Albertina, senzatetto appassionata di letteratura. Ma è anche la storia di Claudia Benzi, Nicoletta Tanghèri e Federica Barbaglia, attrici e autrici di ‘Invisibili’, lo spettacolo che è stato in scena al Teatro dell’Ortica a Genova collezionando un commosso sold out e che tornerà nuovamente nel cartellone del 2024 nel mese di marzo.

“Sono un’attrice, ho frequentato la scuola del Teatro Stabile, e ho sempre e solo recitato - ci spiega Claudia Benzi -. Avevo però questa storia in testa, e volevo condividerla con queste due ragazze, che conosco e che stimo molto. Ci siamo conosciute durante uno spettacolo organizzato dal Teatro dell’Ortica, e ci siamo promesse di fare qualcosa insieme. E così è stato. Ho raccontato loro la storia, ma ognuna di noi ha poi scritto il proprio personaggio, la propria parte. È stato quindi facile anche immedesimarsi e imparare i dialoghi, era qualcosa di nostro. Ci siamo molto commosse, non è una storia divertente, anche se c’è qualche battuta qua e là. È un pugno nello stomaco”.

Una storia al femminile, dicevamo, che trasforma una iniziale diffidenza in un legame forte e duraturo: “Camilla e Sara vivono nello stesso palazzo, in un bello stabile. Un giorno sotto al loro portone arriva la senzatetto Albertina, e inizia a vivere proprio davanti al loro ingresso. Subito le due sono diffidenti e infastidite da questa presenza, ma col tempo diventano buone amiche. I loro drammi e le loro storie si intrecciano, si comprende che la vita è stata dura e difficile per tutte quante, e provano ad aiutarsi l’una con l’altra”.

Quando però c’è quel che sembra il momento di svolta per le protagoniste, accade un omicidio tremendo: Albertina viene arsa, come talvolta si legge nelle pagine di cronaca. Le indagini serrano impegnate le altre due amiche, e avranno un esito tragico e sorprendente.

Claudia Benzi ci racconta che dall’amicizia con le colleghe nasceranno, con molta probabilità, altre storie, targate 'Compagnia delle Camelie'. “Stiamo pensando a un secondo spettacolo, ma questa volta sarà qualcosa di divertente. Potrebbe essere anche composto da una serie di sketch, dobbiamo ancora decidere, ma l’argomento saranno… gli uomini e il loro non far caso, non prestare attenzione”.

“Stiamo curando in queste settimane la realizzazione di un video promozionale per ‘Invisibili’, a cui sta lavorando il regista e sceneggiatore Fabio Giovinazzo, per poter far conoscere lo spettacolo anche ad altri teatri - ci spiega Benzi prima di salutarci -. Per ora l’unica replica certa è quella prevista nel mese di marzo al Teatro dell’Ortica”.

E parlando del Teatro dell’Ortica, è inevitabile dedicare un pensiero e un ricordo ad Anna Solaro, anima e cuore pulsante del progetto, recentemente scomparsa dopo una lunga malattia. “Quest’estate ho partecipato a uno spettacolo itinerante a lei dedicato, siamo partiti dalla sua tomba a Staglieno e ho avuto il compito di raccontare di lei. È stato faticosissimo non commuoversi, avevo anche il pubblico che piangeva davanti a me, è stata una grande emozione”.