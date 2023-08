Controlli di Ferragosto in provincia di Imperia: 280 pattuglie di Carabinieri in strada, il bilancio

Oltre 1400 persone identificate, tra cui 350 stranieri, 771 veicoli controllati e 62 violazioni gravi al codice della strada. Sono questi i numeri che accompagnano i controlli straordinari disposti dai Carabinieri per ferragosto in provincia di Imperia. Sono state ben 280 le pattuglie dei militari, a piedi ed in bici, nei centri turistici più frequentati e lungo le ciclabili, con 411 posti di controllo.

Tra le sanzioni riscontrate in strada, spiccano: 3 persone fermate per guida in stato di ebbrezza, tutte con livelli di presenza di alcool nel sangue tali da far scattare la denuncia penale; 8 patenti di guida ritirate, tra cui alcune per guida pericolosa dovuta a sorpassi azzardati o manovre comunque imprudenti; 9 veicoli sottoposti a sequestro o con fermo amministrativo. Ancora molto alto il numero degli incidenti stradali rilevati, tredici, di cui 6 con feriti ed uno con esito mortale a Vasia dove una coppia di anziani del posto ha perso la vita.





A Diano Marina i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti un 28enne di origini magrebine, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era stato notato dai militari insieme ad altri ragazzi nei pressi della locale biblioteca civica. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno deciso di approfondire il controllo ma il 28enne ha iniziato prima a minacciarli, poi a spintonarli e quindi darsi alla fuga nelle vie del centro di Diano Marina. Immediatamente raggiunto e perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di circa 100 g. di hashish, probabilmente pronto per essere venduto a qualcuno dei giovani che prima erano con lui. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del rito per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.



A Sanremo un giovane straniero è stato denunciato in stato di libertà per simulazione di reato, in quanto, dopo aver forzato un posto di controllo, riusciva momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Una volta rintracciato, lo stesso riferiva in prima battuta di aver subito il furto del proprio veicolo, affermazione rivelatasi poi falsa.





Sono stati invece trovati in regola con le normative vigenti tutti i gestori degli oltre 50 locali. I controlli si sono svolti con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e sanità di Genova e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia.