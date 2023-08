Detenuto del carcere di Valle Armea in coma da giugno all'ospedale, la moglie chiede chiarezza

La moglie di un 51enne detenuto fino a giugno scorso nel carcere di Valle Armea a Sanremo, ha chiesto di capire cosa sia successo al marito, visto che è stato ricoverato in coma, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con diverse contusioni e una frattura alla testa.

L’uomo, come riportano le agenzie di stampa, è stato operato alla testa mentre la moglie ha presentato un esposto in procura per chiedere chiarezza sul fatto e all'ufficio del Garante regionale dei detenuti. Il 51enne era detenuto per furto.