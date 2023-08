Sanremo: circa 50mila persone in centro per i fuochi d'artificio, locali pieni e quasi impossibile parcheggiare (Foto e Video)

Zona portuale letteralmente invasa da residenti e turisti, impossibile trovare un tavolo tra bar e ristoranti e molti hanno dovuto addirittura rinunciare perché non hanno trovato un parcheggio per auto o moto, dovendo ripiegare su zone più periferiche.

Con una platea stimata in 40/50mila persone, Sanremo ha festeggiato il Ferragosto con i fuochi ‘piromusicali’, seguendo il grande successo ottenuto nella serata del lunedì al Festival. Il Comune matuziano, per il classico spettacolo dei ‘Foghi da Madona’ ha pensato di riproporre lo show di luci e musica al pubblico. La musica che ha accompagnato dalle diverse torri allestite sul porto è stata un mix dei tormentoni dell’estate 2023, con i classici del passato in un crescendo fino agli Europe, con ‘The final countdown’.

E’ stata una serata ‘magica’ che proseguirà per tutta la notte, visto che i locali sono strapieni e la gente che è in città ha tanta voglia di far festa. Per la ‘Città della musica’, il connubio tra fuochi artificiali e melodia è stato sicuramente il miglior modo per festeggiare il Ferragosto che, per Sanremo è anche legato alla Madonna della Costa.

Alla fine dello spettacolo piromusicale in città è anche sfilata la banda 'Canta e Sciuscia', una delle più grandi tradizioni, folckloristiche e musicali della città dei fiori, per la gioia soprattutto dei bambini.

Domani, giorno di Ferragosto, gli appuntamenti saranno decisamente più tradizionali:

- ore 10.15: in fondo al Santuario della Madonna della Costa, formazione del corteo con le associazioni d'Arma e di Volontariato, le autorità civili e militari, la Famija Sanremasca e i Consoli del Mare

- ore 10.30: Santuario della Madonna della Costa, tradizionale investitura dei Consoli del Mare

- ore 11: solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta (Vescovo di Ventimiglia-Sanremo).