Grande partecipazione a Bajardo per la rassegna fotografica 'Sentieri e pensieri tra cielo, ali e colori'

Ieri, domenica 13 agosto, a Bajardo si è tenuta la 16a edizione della Festa della Lavanda nel cui ambito si è svolta la rassegna fotografica 'Sentieri e pensieri tra cielo, ali e colori' in cui le protagoniste sono state le immagini della fotografa naturalista Valentina Pulinetti, che vanta a suo carico diversi riconoscimenti in ambito provinciale e nazionale.



Le immagini sono state sapientemente illustrate dal Professor Giancarlo Castello, esperto botanico e zoologo, con eccezionali curiosità sul mondo degli insetti, delle farfalle e dei fiori. Valentina e Giancarlo ringraziano il pubblico per aver partecipato numeroso e per aver apprezzato il lavoro svolto insieme. Nell’occasione Valentina ha omaggiato il Sindaco di Bajardo, Remo Moraglia, con una foto recentemente premiata al 1° Tabya Photo Contest, stampata su pannello fotografico.