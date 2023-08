Ospedaletti: nuova sedia 'job' per i diversamente abili, con la Croce Rossa fanno il bagno

Da oggi il comitato sanremese di Croce Rossa Italiana ha in uso una nuova sedia job per favorire l’ingresso in acqua alle persone diversamente abili nella spiaggia comunale di Ospedaletti dove quotidianamente i volontari offrono assistenza.

L’acquisto della sedia job è stato reso possibile grazie alla sensibilità della famiglia del saxofonista Fausto Papetti che il mese scorso aveva organizzato tramite il comitato Cri di cui la figlia Cinzia fa parte, una raccolta fondi nell’ambito della serata dedicata al maestro nel centenario dalla nascita e organizzata dal Comune di Ospedaletti dove visse sino alla morte, nel 1999.

Grazie anche alla ditta Ortopedia Sanitaria Igea di Sanremo, punto di riferimento per gli articoli ortopedici e sanitari. Nonostante si fosse in pieno agosto infatti l’ordine della Sedia Job è stato evaso in pochissimi giorni cosi da consentirne l’uso gia’ prima di Ferragosto.