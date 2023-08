Giornata del turista, tour in barca alla scoperta di Ventimiglia dal mare (Foto e video)

Un successo "La giornata del turista" andata in scena, questa mattina, a Ventimiglia.

Tante persone, residenti e turisti, sono salite sulle barche messe a disposizione dalle associazioni nautiche del territorio per fare un tour gratuito del litorale della città di confine. Per l'occasione erano presenti anche gli assessori Adriano Catalano e Milena Raco, il consigliere comunale Roberto Parodi e la Protezione civile di Ventimiglia. "In questi primi mesi abbiamo costatato quanto le associazioni culturali e sportive presenti sul territorio siano molto vive" - dichiara l'assessore Adriano Catalano - "Sono, perciò, realtà da tutelare e valorizzare nel tempo".

L’evento, organizzato con il patrocinio del comune di Ventimiglia e il contributo delle associazioni nautiche locali, era rivolto a grandi e piccini che dal circolo A Lampara, sulla passeggiata Cavallotti, si sono imbarcati alla scoperta delle bellezze della costa vista dal mare. "E' la prima manifestazione che la nuova amministrazione dà il patrocinio a un evento al di fuori del calendario estivo. Siamo riusciti a organizzarla in poco tempo per far conoscere il mare e la città. Inoltre, desideriamo far vedere alla città che siamo disponibili a collaborare per organizzare eventi e manifestazioni per il bene di Ventimiglia" - dicono gli organizzatori - "C'è tanta gente e ci fa piacere. Abbiamo iniziato una collaborazione con il Comune e speriamo che duri in questi anni affinché si possa riproporre questa giornata magari rendendola più ricca con musica e barbecue".