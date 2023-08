Alla "sei chilometri alle 6" di Diano Marina vincono Giorgia Testa per le donne e Carlo Cangiano per gli uomini

Grandissimo successo di pubblico questa mattina a Diano Marina per la manifestazione ‘La 6km alle 6’, corsa organizzata dall'Associazione Golfo Dianese ultrarunners.



“I partecipanti si sono dati appuntamento questa mattina sul lungomare di Diano Marina – spiegano gli organizzatori - per correre in amicizia e armonia (e alcuni spinti da motivazione agonistica). Una manifestazione che ogni anno vede crescere in maniera sempre più importante la presenza di pubblico e contraddistingue la città di Diano Marina come un importante punto di aggregazione per i tanti partecipanti arrivati da tutte le parti del territorio e anche dall'estero. Quest'anno l'associazione Golfo dianese ultrarunners si era posta l'obiettivo di arrivare ad almeno 400 partecipanti. Obiettivo raggiunto, anzi superato. L'associazione ha consegnato più di 400 pettorali".



"Non ci risulta facile elencare tutti i partecipanti segnaliamo solo che i primi classificati nella categoria donne: Giorgia Testa mentre nella categoria uomini il primo classificato è stato Daniele Aguzzi. Alla gara ha partecipato anche un ospite speciale, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. L'associazione Golfo Dianese Ultra Runners nella figura del presidente Cristian Mallardo, vice presidente Claudio Macrì, Tesoriere Cosimo Borgese, Angelo Mistri, Daniele Novaro e tutto lo staff vogliono ringraziare tutti i partecipanti alla gara di oggi, il Comune di Diano Marina, il corpo di Polizia Municipale, gli sponsor e tutti i volontari che si sono prestati nella preziosissima opera di assistenza alla gara. Grazie ancora a tutti e arrivederci - sempre nella splendida riviera dei fiori- per le prossime manifestazioni”.