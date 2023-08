Anche i murales hanno bisogno di restauri: Jori e Gioia 'curano' la Valle del San Lorenzo

Anche i murales hanno bisogno di restauri. Ne sanno qualcosa Jori e Gioia, i due street artist della provincia di Imperia che hanno abbellito tanti muri della riviera dei fiori. Tra questi c'è l'imponente opera di San Lorenzo al Mare.

Chiunque passi dall'Aurelia rimane incantato da questo variopinto mosaico colorato che offre un omaggio a tutti i comuni della Valle del San Lorenzo. Opera realizzata nel 2019, nell'ambito del progetto ‘Coloriamo il paese’, nato da un’idea dell’ing. Fausto Pella, un professionista milanese che ha trovato una seconda casa nella ridente San Lorenzo al Mare. Un sodalizio quello tra Pella e i due writer che ha permesso di vedere realizzati tanti altri murales che hanno valorizzato il territorio.

350 metri d'arte che richiedono cura nel tempo, così questa estate Jori e Gioia si sono dedicati al restauro delle opere a San Lorenzo al Mare che li hanno resi 'famosi'. "L’intervento ha interessato perlopiù il disegno realizzato lungo il tratto di via Aurelia. - ci raccontano i due artisti - Ci siamo dedicati anche all'altra opera fatta in questo comune, lungo il muro che costeggia il fiume in via Vignasse. Si tratta di un disegno di dimensioni minori ma ispirato allo stesso tema ovvero quello di rappresentare gli elementi caratteristici del borgo. Questa volta ci siamo dedicati alla flora e alla fauna illustrando una riproduzione dell’habitat presente nel Rio San Lorenzo".

"Si tratta di un intervento reso possibile grazie alla fondamentale presenza dell’ingegnere Fausto Pella, con il supporto di alcuni imprenditori locali e non, oltre al contributo economico dell’amministrazione comunale. Stiamo lavorando per la prosecuzione di altri interventi decorativi. - concludono Jori e Gioia - Continueremo il progetto iniziato già nell’estate 2022 con ulteriori novità".