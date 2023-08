Sanremo: parcheggi abusivi nella città vecchia, alcune considerazioni di un residente

"Mi rivolgo a voi in qualità di cittadino di Sanremo, desideroso di condividere alcune considerazioni riguardo alla situazione dei posteggi nel nostro affascinante quartiere della Pigna.

Come è noto, la nostra città è un'importante meta turistica e durante l'estate ci troviamo spesso a fronteggiare il problema della carenza di posteggi a causa dell'afflusso di veicoli, soprattutto nel mese di agosto. Quest'anno, in particolare, si è verificato un ulteriore ostacolo: i lavori di ristrutturazione nella piazza del mercato, che hanno comportato una drastica riduzione dei posti auto disponibili.

Da cittadino, non posso fare a meno di notare che la situazione è stata ulteriormente complicata dall'apertura di numerosi cantieri in tutta la città, riducendo ulteriormente le aree di parcheggio.

Tuttavia, è importante sottolineare il valore culturale e turistico che la Pigna sta guadagnando grazie ai festival musicali e culturali che vi si tengono in questo mese.

Questi eventi non solo attraggono visitatori, ma contribuiscono anche a far conoscere e apprezzare la nostra cara Pigna. Pertanto, considerando il potenziale positivo di tali iniziative, credo che un certo grado di tolleranza per il traffico e l'agitazione possa essere giustificato.

Apprezzo l'opportunità che il vostro giornale offre ai cittadini di esprimere le proprie opinioni e critiche. Tuttavia, vorrei suggerire un approccio più costruttivo a questa problematica. Invito le autorità comunali a prestare maggiore attenzione alle necessità dei cittadini e a coinvolgerci in un dialogo aperto per trovare soluzioni pratiche.

Come residente del quartiere della Pigna, vorrei proporre l'idea di considerare la creazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area di San Costanzo. Questo potrebbe contribuire a snellire il traffico, riservando i posteggi per i residenti e garantendo un migliore accesso alle strutture. Credo fermamente che una soluzione basata sulla cooperazione tra cittadini e istituzioni possa portare a risultati migliori rispetto all'attuale sistema di multe e rimozioni delle auto.

Infine, riflettendo sulla prevista realizzazione di un nuovo parcheggio presso il mercato, ritengo che sia necessario considerare opzioni alternative per affrontare il problema dei posteggi nel breve termine (lavori di 2 e più anni)

Spero che le nostre istituzioni possano agire in modo propositivo, coinvolgendo la comunità nel processo decisionale.

Vi ringrazio per l'attenzione e la voce che date ai cittadini attraverso le pagine del vostro giornale. Spero che questo mio intervento possa contribuire a sollevare un dibattito costruttivo sulla questione dei posteggi a Sanremo.



Fabio".