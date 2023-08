Ventimiglia, al via "A Ludum Balistrae": ecco i divieti di sosta e di transito nel centro storico

Scatta il divieto di transito e di sosta in via Garibaldi e in piazza Colletta a Ventimiglia dalle 20 di domani per consentire lo svolgimento della manifestazione "A Ludum Balistrae", gara di tiro con la balestra antica che verrà organizzata dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia, in totale sicurezza.

Un corteo medievale formato da un gruppo di sbandieratori, musici e balestrieri dalle 20,30 transiterà, infatti, nel centro storico, da piazza della Cattedrale in via Garibaldi, via Piemonte e, infine, in piazza Colletta.

Secondo l’ordinanza emessa dalla polizia locale sarà, inoltre, vietata la sosta a tutti i veicoli in via Bastioni, slargo antistante la Porta Piemonte, dalle 10 alle 24 di domani.