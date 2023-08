Taggia: parcheggio in zona Darsena, Conio a Federico "Una polemica stucchevole e strumentale" (Video)

“In questi giorni ha tenuto banco la vicenda del parcheggio in area Darsena. Oggi ha finalmente riaperto ma, in coda a tutto è arrivata la polemica della minoranza che, a mio giudizio, è strumentale”.

Sono le parole del Sindaco, Mario Conio, in risposta all’intervento del Consigliere di opposizione Giuseppe Federico (QUI). “Esercitare il diritto di critica – prosegue il primo cittadino - è corretto e propositivo ma, quando diventa stucchevole, lascia il tempo che trova. E’ il caso dell’intervento del Consigliere Federico che fa sorridere. A lui sarebbe bastato, visto che ha fatto visita alla zona, alzare un pochino gli occhi per avere la vera visione e il coraggio che l’Amministrazione ha avuto. Avrebbe visto il cantiere di park 24, da 15 anni fermo e che si sbloccherà a settembre. Un intervento che ha visto un impegno economico di circa 4 milioni dal comune e che lo stesso gruppo di Federico ha criticato in Consiglio. Ci hanno detto che l’investimento era esagerato e troppo ardita è stata la scelta del Comune. Oggi, invece, ci dicono che avremmo dovuto comprare il parcheggio della Darsena… per fare cosa? Per ottenere una zona che già abbiamo e risorse che già otteremo? E’ in essere una convenzione che regolerà il rapporto tra Amaie Energia (una società pubblica che non fa speculazione ed è partecipata dal Comune)”.

“Da una parte il Consigliere Federico ci critica – termina Conio - dicendo che l’intervento è stato troppo ardito e oggi ci viene a dire che avremmo dovuto comprare la Darsena. Le due cose sono incongruenti. Tengo a rasserenarlo evidenziando che noi abbiamo la nostra visione e anche un pregio, quello di non cambiare idea. Quanto scritto sul programma elettorale lo stiamo facendo, come per Park 24. L’area della Darsena è distinta e rimarrà nella disponibilità pubblica, dando parcheggio in sicurezza e introiti al Comune. Davvero il miglior risultato che si poteva ottenere”.