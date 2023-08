Sanremo: Maurizio Lastrico torna all'Ariston con “Lasciate ogni menata voi che entrate”

Sabato, alle 21.30, il famoso comico genovese Maurizio Lastrico tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Lo spettacolo “Lasciate ogni menata voi che entrate” ritorna dopo il grande successo dell'anno scorso.



"Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. - spiegano dal Teatro di Sanremo - La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città".



"In questo monologo non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto" - aggiungono.



"I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare tutti i giorni dalle 17 alle 21 presso la biglietteria del Teatro (tel. 0184 506060). Prezzi di ingresso: platea € 37,00+3,00 prevendita - € 32,00+3,00 prevendita - galleria € 30,00 +2,00 prevendita € 25,00+2,00 prevendita" - concludono dal Teatro Ariston.