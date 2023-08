Quattro serate di altissimo livello, con alcuni dei più esilaranti e noti personaggi dello spettacolo: da sabato a martedì è tempo di San Bart Cabaret

È il momento di SanBart Cabaret. Da sabato 12 a martedì 15, quattro serate di cabaret di altissimo livello, con alcuni dei più esilaranti e noti personaggi dello spettacolo: Andrea di Marco, Pino e gli Anticorpi, Paolo Migone, Dario Vergassola.

“Quest’anno SanBart Cabaret sale di livello – spiega il Sindaco Valerio Urso – con spettacoli che certamente attireranno l’attenzione degli appassionati in vacanza in tutto il ponente ligure. Questa manifestazione ci proietta verso la fase finale degli spettacoli estivi, iniziati con la Festa Europea della Musica, proseguiti con le attività culturali, musicali e teatrali del M&T Festival, poi con il Premio Rovere d’Oro, riuscitissimo, dalla qualità elevatissima, con il Rovere Jazz e molti altri eventi, tra cui la seguitissima Parole & Musica alla Rovere. Una proposta trasversale, supportata da una solida base di eventi solo apparentemente minori, nonché da una serie di attività collaterali, estremamente godibili, che il pubblico ha sempre gradito. Sono molto contento e spero che prima della fine dell'estate ci si possa levare ancora qualche soddisfazione”.

Presenta Enrico Balsamo, organizzatore del SanBart Cabaret di San Bartolomeo al Mare. Classe 1991, lo showman torinese improvvisa spettacoli comici dai tempi dell'asilo, facendo ridere e divertire compagni di classe e maestre. Crescendo, Balsamo è salito su numerosi palchi in piazze, teatri e tv, affermandosi come primo ventriloquo senza pupazzo in trasmissioni come Eccezionale Veramente e Tù sì que vales.

SanBart Cabaret 2023 (ore 21:30, Piazza Torre Santa Maria, accesso gratuito)

Sabato 12 agosto - Andrea Di Marco

Andrea Di Marco, famoso volto di Zelig, Colorado e Comedy Central, membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche ed ex componente del gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci, non è solo il presidente del “Movimento Estremista Ligure”, il goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria: nei suoi show parla anche con perfetto accento British, suona la chitarra (è diplomato al conservatorio e a 14 anni ha messo su la prima band), reinventa e inventa brani musicali e spopola sul web con i suoi “comizi” e le sue canzoni riarrangiate, contenuti che contano centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Domenica 13 agosto - Pino e gli Anticorpi

“Pino e gli Anticorpi” è il duo comico formato dai fratelli Michele e Stefano Manca, reso famoso da programmi televisivi come Colorado e Only Fun – Comico Show. Da più di vent'anni i fratelli Manca portano i loro spettacoli e personaggi in tutta Italia (ma anche in Francia, Germania e Spagna), passando per piazze, club, teatri e programmi televisivi. Studenti dell’Ecole Philippe Gaulier di Parigi e Bont’s International Clown school in Spagna, insegnano discipline dello spettacolo, hanno all'attivo due libri e un film.

Lunedì 14 agosto - Paolo Migone

Paolo Migone è un comico e cabarettista toscano, approdato a Zelig nel 2000. La sua esperienza in televisione continua con la partecipazione a numerose trasmissioni, tra cui Colorado. Forte di una lunga esperienza teatrale, ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini del quotidiano. Quattro film, sei spettacoli teatrali e due libri sono solo alcuni dei lavori che hanno sino ad ora caratterizzato l'attore, regista e autore teatrale e televisivo Paolo Migone, conosciuto e riconosciuto da tutti come il comico che parla dell’eterno gioco di ruoli fra uomini e donne, con il suo camice bianco e l'occhio nero.

Martedì 15 agosto - Dario Vergassola

Caratterizzato da un umorismo imprevedibile, molto basato sull’improvvisazione, Dario Vergassola è il comico spezzino più volte ospite in programmi come Maurizio Costanzo Show, Mai Dire Gol, Quelli che il calcio e Zelig, arrivando quest’anno a Pechino Express, in compagnia della figlia Caterina. Autore, interprete e conduttore, Vergassola è anche uno stimato narratore, in grado di veicolare le sue storie attraverso musica, radio, tv, cinema ed editoria.