Perinaldo: con Bruno Morchio e il Teatro dell'Albero nel weekend per 'Seconda stella a destra'

Sarà lo scrittore Bruno Morchio, genovese, autore di romanzi gialli, l’ospite di sabato alle 18, della rassegna ‘Seconda stella a destra… Libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, nella Sala Consiliare del Comune, in cui presenterà il suo ultimo romanzo ‘La fine è ignota’ (2023, Rizzoli).

Protagonista è una nuova figura di investigatore, anch’esso genovese, che va ad aggiungersi a quella dell’ormai famoso Bacci Pagano, protagonista di ben 14 romanzi di Morchio, e che l’autore così descrive: “Agenzia investigativa Mariolino Migliaccio. Costo meno, non pongo condizioni e soprattutto non lascio tracce. Chi ha bisogno mi trova lì, seduto al tavolo davanti a un caffè o una sambuca, a seconda dell’ora”. E’ un investigatore sui generis, è abusivo non ha la licenza e, con il suo aspetto trasandato, sembra un clochard. Il suo problema fondamentale è raggranellare qualcosa per poter mangiare.

Dopo il felice debutto dello scorso luglio, domenica alle 21, torna invece a Perinaldo la compagnia del Teatro dell’Albero, (con sede a San Lorenzo al Mare), con il secondo e ultimo appuntamento: lo spettacolo ‘Doña Flor e i suoi due mariti’, con la musica sudamericana a fare da sfondo nell’ambientazione del centro storico del borgo delle stelle.

Dal romanzo di Jorge Amado, drammaturgia di Lucinda Buia per la regia di Carlo Senesi, la Compagnia di attori di Santo Stefano al Mare, che festeggia quest’anno i suoi venti anni di attività, metterà in scena uno spettacolo di teatro e musica per offrire al pubblico, nella forma più godibile e accattivante, uno dei grandi capolavori della letteratura sudamericana, straordinaria per ricchezza verbale, architettura narrativa, humour e contagioso amore per la vita.