Ferragosto 'sold-out' al Casinò di Sanremo con Claudio Lauretta e I Paipers

Tutto esaurito per le due serate di gala su invito per festeggiare l’estate al Casinò di Sanremo. L’ Imitamorfosi di Claudio Lauretta, domenica 13 agosto, e la vitalità musicale anni sessanta de I Paipers, lunedì 14 agosto, "...sono proposte d’intrattenimento di sicuro successo per rendere indimenticabile il ponte di Ferragosto al Roof Garden" - commentano dalla casa da gioco.



Il calendario eventi del Casinò di Sanremo presenta nomi affermati nel panorama internazionale, apprezzati e richiesti dai clienti più affezionati, "...scelte di grande qualità che assicurano il gradimento. - aggiungono - La festa di Ferragosto è affidata domenica 13 agosto a Claudio Lauretta, in arte Mister Voices, per la capacità di modulare e modificare la sua voce e poi, lunedì 14 agosto, sarà la volta dell’irrefrenabile ritmicità de I Paipers, capaci di sprigionare l’energia musicale degli anni sessanta".



Il programma degli spettacoli estivi del Casinò di Sanremo si avvia alla chiusura. Ultimo evento in programma sabato 9 settembre con l’attesa performance di Max Giusti che porterà sul palco un monologo a cuore aperto dal titolo “A tutto Max” accompagnato da un ensemble musicale.