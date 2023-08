Bordighera: terminato con grande successo di partecipazione il campus musicale 'Note d'aMare' (Foto)

Dal 2 al 5 agosto la banda musicale di Borghetto San Nicolò (Bordighera), è stata il fulcro di un'esperienza musicale straordinaria per giovani musicisti e non solo.

Si è appena conclusa l’ottava edizione del campus musicale ‘Note d’aMare’ dedicato alla musica per banda. Il Campus ha offerto ai partecipanti l'opportunità di crescere come musicisti e di immergersi in quattro giorni di musica e divertimento. I partecipanti sono stati seguiti da professionisti della musica Enea Tonetti, Stefano Cicerone, Yasmin Khreiwesh, Anthony Marotta, Luigi Cocco e Massimo Di Bacco che si sono occupati di coordinare le sezioni della banda.

La direzione artistica del campus è invece stata affidata a Filippo Ledda, giovane Maestro di Cagliari con una carriera molto ricca alle spalle e già ospite delle edizioni di Note d’aMare del 2016 e 2017 che ha saputo creare il giusto clima con grande professionalità. Il campus ha attirato musicisti di varie età e livelli di esperienza, uniti dalla passione per la musica e la voglia di crescere come artisti. Non solo ragazzi della banda cittadina, ma anche graditi ospiti dalle bande e scuole di musica del territorio e ragazzi provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte.

Le lezioni, svolte presso l’Istituto Salesiano di Vallecrosia, si sono concentrate sia sulla tecnica strumentale sia sulla lettura delle partiture e sull'interpretazione musicale. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di lavorare su brani classici e contemporanei, affrontando sfide musicali che hanno aiutato a perfezionare la loro abilità esecutiva. Il Campus Note d’aMare ha permesso di far sperimentare ai ragazzi l'importanza dell'ascolto reciproco e dell’intonazione durante l'esecuzione dei brani musicali in programma.

Uno dei momenti culminanti del campus è stato il concerto finale di sabato 5 agosto presso i giardini Löwe di Bordighera, durante il quale i partecipanti hanno avuto l'opportunità di mostrare i frutti del loro lavoro. Fra i vari brani proposti anche ‘Fires on the Beach’, un brano originale scritto e dedicato dallo stesso Maestro Ledda, al campus bordigotto.

Il campus musicale a Bordighera è stato un'esperienza memorabile per tutti i partecipanti coinvolti che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori e nelle menti dei giovani musicisti, alimentando la loro passione per la musica. Grazie all'impegno e alla dedizione dei suoi organizzatori, il campus ha dimostrato che la musica per banda continua a prosperare attraverso il talento e la passione delle nuove generazioni di musicisti.