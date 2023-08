Accordo tra CNA e Pasta Morena: nasce la pasta fresca alla lavanda angustifolia “Imperia”

Grazie agli accordi con CNA, nasce la partnership con “Pasta Morena” per la realizzazione della pasta fresca con la lavanda angustifolia “Imperia”.

Il primo formato che è stato realizzato e che verrà presentato nel nuovo negozio di Perinaldo in occasione della tradizionale Festa della Lavanda, sono i taglierini. Il formato è preparato con una fonduta di formaggi di alpeggio oppure con il pesce. La pasta con la lavanda, però, non va d’accordo con la salsa di pomodoro.

“La lavandula angustifolia “Imperia” - spiega il coordinatore del progetto Cesare Bollani - nasce da una tradizione secolare del nostro territorio e dalle lavande autoctone delle Alpi Liguri perfetta per l’uso alimentare. La lavanda angustifolia delle Alpi Liguri veniva già usata dagli antichi romani per le qualità (agisce sullo stomaco e sull'intestino aiutando la digestione), come pianta aromatica per la preparazione dei piatti. Le piante aromatiche sono importanti nella cucina ligure dove sembrano operare la magia di dare un valore aggiunto agli alimenti semplici da qui la proposta aromatica della lavandula angustifolia “Imperia””.

La ricetta

Taglierini alla lavanda angustifolia IMPERIA al pesce azzurro

Ingredienti per 4 persone:

4000 gr. di pasta fresca (taglierini) alla lavanda “Imperia”

250 gr. di pesce azzurro, (sardine, triglie ed altro pesce da frittura, pescato del giorno)

200 gr. di totanetti o calamaretti

Una manciata di muscoli per guarnizione

Uno spicchio d’aglio

Un ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine d'oliva

Mezzo bicchiere di vino bianco.

Preparazione: pulire i pesci e togliere le lische alle sardine, triglie ed altri. Tagliate a striscioline i totanetti o i calamaretti. Preparate un trito di aglio e prezzemolo. Aprite i muscoli e tenete da parte, filtrando, il loro liquido. Mettete in padella i totanetti con un filo d’olio e fateli passare un attimo sfumando con il vino bianco, quindi aggiungete i pesci sfilettati e fate cuocere aggiungendo a poco a poco l’acqua dei muscoli. Nel frattempo mettete sul fuoco una pentola con acqua salata e quando prende bollore buttatevi i taglierini. Scolate i taglierini e saltateli in padella.

Servire guarnendo il piatto con i muscoli.

Il territorio “Lavanda della Riviera dei Fiori” è quindi ora formato da diversi Comuni:

Provincia di Imperia: Airole, Armo, Borgomaro, Castel Vittorio, Cesio, Dolcedo, Imperia, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna , Pigna, Pompeiana,Pornassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Taggia,Triora, Vasia, Vessalico.

Provincia di Savona : Albenga, Arnasco, Cairo Montenotte, Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino, Roccavignale, Osiglia, Stellanello, Testico, Tovo San Giacomo, Vendone, Villanova d'Albenga.

Provincia di Cuneo: Alto, Caprauna, Ormea.



Il progetto Lavanda Riviera dei Fiori collabora con il Crea e con il Centro Regionale Servizi per la Floricoltura.

““Lavanda della Riviera dei Fiori”, non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere un Territorio con le sue bellezze e le sue potenzialità” concludono da CNA.